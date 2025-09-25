Ribadumia se sumerge en la dicotomía que une a literatura y mar

El Auditorio de Ribadumia acogerá mañana y el sábado el II Encontro Literario que, este año, tendrá como elementos neurálgicos las relaciones que existen entre la literatura y el mas, aunque también habrá tiempo para otras muchas cuestiones, con Susana Pedreira como presentadora y moderadora de los actos. Las jornadas arrancarán a las 18.00 horas en el Auditorio municipal, con una mesa que protagonizarán Érica Esmorís y Antía Yáñez que se desarrollará bajo el epígrafe «A literatura infantil e xuvenil non ten idade».

La segunda charla de la jornada será a las 19.15 horas con la participación de Tamara Andrés y Oriana Méndez que disertarán sobre «traducir a Rimbaud e outras historias poéticas». Esta primera jornada se cerrará una hora después, con una conversación sobre la literatura y el mar que guiará María Solar.

La segunda jornada de estos encuentros literarios, también en el Auditorio, arrancará con el epígrafe «Escribir o propio e editar o alleo», una mesa redonda en la que intervendrán Berta Dávila y Carlos Meixide. Comenzará alas 12.00 horas y, a su término, será el momento de la presentación de la novela «A lei do mar» de Manuel Esteban, que pondrá punto y final a las jornadas. Después de las diferentes actividades programadas, los asistentes podrán pedir firmas a aquellos autores que consideren.

El evento que se celebra en Ribadumia este fin de semana contará con la colaboración de diferentes librerías de la comarca de O Salnés. Este año, también se han sumado a esas colaboraciones varias conserveras gracias a la temática elegida para el evento.