Retiran media tonelada de plástico de Pedregoso

Voluntarios de la Cofradía de A Illa y de Afundación participaron ayer en una limpieza del islote Pedregoso en la que retiraron cerca de media tonelada de plásticos, fundamentalmente de botellas, que las mareas y el viento habían ido esparciendo por toda su superficie. La mayor parte de estas botellas se encontraban enterradas entre la maleza, tal y como reconoce el patrón mayor de A Illa, Juan José Rial Millán, que destaca el hecho de que «a simple vista, la mayor parte de ellas eran imposibles de ver, pero en cuanto comenzabas a caminar, notabas el crujido de los plásticos».

La mayor parte de esas botellas llevaban años en el islote, donde han acabado integrándose con el terreno, por lo que se teme que haya muchas más y se deba volver a repetir esta limpieza.

Millán explica que el trabajo de limpieza ayer «fue muy tedioso y complicado porque había que ir desenterrando cada cosa». En total, fueron 29 las personas que participaron en la limpieza entre vigilantes del pósito, personal de su oficina e integrantes de Afundación, ente que desarrolla este tipo de actividades a través de su programa «Plancton», con el que gestionan la retirada de todos esos residuos y su reciclaje o eliminación a través de operadores autorizados.

Los motivos por los que se decidió realizar esta limpieza se remontan a la última actuación de estas características que se desarrolló en los fondos de Areoso. «Un pequeño grupo de personas hizo la limpieza por tierra y se acercó a Pedregoso, quedando sorprendidos con todo lo que se encontraron». En aquellas tareas se retiraron ya 275 kilogramos, lo que dio buena muestra de la situación en la que se encontraba el islote, apostando entonces por dedicarle una actividad monográfica y reducir «al menos en parte» «el grave problema que intuíamos». Millán insiste en que estas limpiezas periódicas que desarrolla el programa Plancton «son fundamentales, pero también lo es concienciar de la necesidad de respetar el medio en que nos encontramos y evitar su contaminación».