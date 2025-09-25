La reducción de biotoxinas da una tregua a los bateeiros

Aunque sin poder lanzar las campanas al vuelo, los mejilloneros gallegos pueden retomar la actividad en zonas que se habían visto afectadas durante las últimas semanas por el episodio tóxico otoñal.

De este modo pueden recuperar el tiempo perdido y aprovechar el buen momento del molusco para sacar provecho a las campañas de Italia y de industria.

A primera hora de esta tarde todavía quedaban dieciocho polígonos bateeiros de cultivo mejillón cerrados en toda la comunidad. Pero esto significa que en ese momento ya había más de una treintena disponibles para la extracción

Se llegó a esa situación después de que Covadonga Salgado, la directora del Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino de Galicia (Intecmar) firmara la resolución de autorización de extracción en los polígonos Cambados C –tanto Norte como Sur–, y en los Grove C1 y Grove 3 –esto favorece a la Festa do Marisco–, todos ellos afectados hasta ayer por las toxinas lipofílicas.

Así transcurren las jornadas de puertas abiertas organizadas por la Consellería do Mar en el Intecmar, bajo dirección de Covadonga Salgado. / Noé Parga

Al igual que se anuló la prohibición que pesaba sobre el Camariñas A, en este caso afectado por la toxina paralizante (PSP).

De este modo, permanecían cerrados los ocho polígonos mejilloneros de la ría de Pontevedra, tres de los cuatro de Muros-Noia, los vigueses Cangas F y Cangas G y los arousanos Ribeira B, Ribeira C, Pobra H, Grove C2 y Grove C4.

19 en Arousa

Dicho de otro modo, que hay 19 polígonos disponibles en la ría de Arousa y dos en Ares-Betanzos. Además del Baiona, el Camariñas, el Noia A y diez de la ría de Vigo: los Cangas H, C, D y E, los Redondela A, B, C, D y E y el Vigo A.

La situación de los diferentes dinoflagelados. / Intecmar

Todo ello a pesar de que en algunas de las estaciones costeras de que dispone el Intecmar se detecta aún fuerte presencia de dinoflagelados del género «Dinophysis», causantes de la toxina diarreica (DSP).

«Dinophysis»

Tanto es así que en el informe técnico sobre identificación y cuantificación de fitoplancton tóxico en agua de mar emitido a media mañana se aludía a un «incremento significativo» de «Dinophysis» en las estaciones viguesas de Liméns, Boca Sur, Boca Norte, Samil y Estación Fija.

También en las pontevedresas de Combarro y Boca Sur, así como en la estación oceanográfica de Arnela, que se localiza en la ría de Ares-Betanzos, donde el punto de control de Ares detectó un incremento «ligero» del mismo tipo de dinoflagelados.

De igual modo, hay que hablar de un «ligero incremento» en Baiona de «Gymnodinium catenatum», que son, junto a los «Alexandrium minutum», los dinoflagelados desencadenantes de la toxina paralizante (PSP).

Los mismos, por cierto, que mantienen una «presencia significativa» en las estaciones Bueu y Boca Norte, de la ría de Pontevedra.