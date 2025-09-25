Red de saneamiento para la parcelaria de Baión

Consellería de Medio Rural y Concello de Vilanova han firmado un convenio de colaboración por el cual, la administración autonómica, se encargará de acometer las obras de la red de alcantarillado en los nuevos viales de la parcelaria de Baión, que son de titularidad municipal. El convenio es una de las múltiples actuaciones que tiene previsto acometer la Consellería de Medio Rural en materia de infraestructuras con las que se pretende mejorar el rural.

La parcelaria de Baión es una de las más longevas de la comarca de O Salnés. Lleva en marcha desde el año 1999 y todavía no se han conformado los predios finales, lo que está provocando serios contratiempos a los propietarios. Si se han acometido ya los viales de la parcelaria, especialmente el que recorre el mismo trazado que el antiguo Camiño Francés, pero al que le resta todavía conectar en un extremo con la rotonda de la PO-300 en Ponte Arnelas y con la PO-531 a la altura de A Fontenla, unas actuaciones que también acumulan un importante retraso.