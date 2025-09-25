Ravella sitúa en el verano de 2026 el final de la obra de saneamiento

La obra de los tanques de tormentas de Vilagarcía no estará terminada hasta, por lo menos, el verano de 2026. Así lo cree el Ayuntamiento, que ayer ha pedido a la Xunta «claridad y celeridad» en la ejecución de este proyecto, que está llamado a mejorar sustancialmente el saneamiento en la ciudad, pero que, por otra parte, está causando importantes molestias a los vecinos en su día a día, en forma de pavimentos destrozados y pérdida de aparcamientos.

La Consellería de Medio Ambiente adjudicó la obra de los tanques de tormentas y de mejora del saneamiento de Vilagarcía a la empresa Petrolam. La actuación empezó en marzo de 2023, y el plazo de ejecución previsto era de dos años. Sin embargo, este no se cumplió. Recientemente, trascendió que la empresa acumulaba deudas importantes con sus subcontratas, y que esto había causado la paralización de los trabajos.

La Xunta ha respondido que esa situación de impagos está resuelta, y que se han retomado las obras. En el Ayuntamiento, por su parte, aseguraron ayer comprender que «en una obra pública pueden darse demoras», debido a la malas condiciones meteorológicas, la subida de los precios de los materiales, la falta de suministros o la aparición de imprevistos cuando se abren las zanjas. «Nosotros, a diferencia del PP respecto de las obras municipales, sí entendemos que se pueden producir retrasos, pero reclamamos más transparencia en la ejecución, por lo que significa de trastorno en la vida diaria de los vilagarcianos y de quienes nos visitan», declaró la portavoz municipal, Tania García.

El Concello explica que el pasado 30 de julio, en la visita de la conselleira de Medio Ambiente a Vilagarcía para firmar el convenio de la ampliación de la depuradora, los técnicos de Augas de Galicia aseguraron que las obras de los tanques, «iban muy avanzadas» y que terminarían «este mismo año». No obstante, Ravella cree que estas previsiones no se van a cumplir.

Una de las obras de mayor envergadura que quedan por ejecutar es la instalación de un gran tubo bajo el lecho del río de O Con, que conducirá el agua hasta el tanque de tormentas situado en el entorno de la plaza de abastos. Según el Ayuntamiento, en Augas de Galicia estiman que esta obra no empezará antes del mes de noviembre (inicialmente, se iba a hacer en mayo, y luego se pospuso para julio), con lo, que, según Ravella, «parece poco probable que el proyecto esté terminado antes del verano que viene». La instalación de la nueva tubería de O Con obligará a reordenar temporalmente el mercado semanal.