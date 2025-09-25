El PP advierte al cuatripartito de Cambados que «vigilará» los recortes
La oposición lamenta que «se va a menguar aún más» en ámbitos que «ya sufrieron reducción»
El PP advierte al cuatripartito de Cambados que estará «vigilante» ante los anunciados recortes para compensar el déficit de las cuentas municipales; una situación que atribuyen a una «mala gestión» y «gastos multiplicados» al tratarse de un gobierno de coalición.
Los populares lamentaron que se vaya a meter un «tijeretazo» a servicios, obras y prestaciones y que se «vaya a menguar aún más el refuerzo de la limpieza, la mejora de los viales municipales, las actividades promovidas por el Concello y las ayudas a colectivos, que son ámbitos diversos que ya sufrieron, en mayor o menor medida, una reducción de apoyo municipal a lo largo de los dos últimos años y que ahora se verá agravada».
Así las cosas, a pesar de lo dicho por el alcalde de que no tocarán en cuestiones esenciales, el partido opositor advierte que estará «vigilante» de que los recortes «no afecten a los más vulnerables, algo que nos tememos ante el grado de desesperación con las cuentas, porque los números no le dan por ningún lado».
Y es que consideran que el gobierno «funciona como reinos de taifas sin un plan ni un proyecto» y que los «vecinos están peor atendidos que nunca», pues aseguran que hay otros Concellos también con baja presión fiscal y ofrecen servicios de calidad «sin estar todo el día recortando en un clima insoportable».
Suscríbete para seguir leyendo
- Este es el programa de la 62 Festa do Marisco de O Grove
- El festival Son do Mar sonará desde Meaño
- O Grove, en estado precario en vísperas de la Festa do Marisco y el Foro La Toja
- Vivir de alquiler en Vilagarcía: seguros de impago, avales y 700 euros de media
- La ría de Arousa termina la campaña estival con la mitad de marisco que hace tres años
- Detienen por violencia de género a un hombre con antecedentes en Vilagarcía
- El «mejor barrio del mundo» despide el verano con alegría y reivindicación
- El nuevo dueño del asilo de Cambados da señales de vida