El PP advierte al cuatripartito de Cambados que «vigilará» los recortes

El PP advierte al cuatripartito de Cambados que estará «vigilante» ante los anunciados recortes para compensar el déficit de las cuentas municipales; una situación que atribuyen a una «mala gestión» y «gastos multiplicados» al tratarse de un gobierno de coalición.

Los populares lamentaron que se vaya a meter un «tijeretazo» a servicios, obras y prestaciones y que se «vaya a menguar aún más el refuerzo de la limpieza, la mejora de los viales municipales, las actividades promovidas por el Concello y las ayudas a colectivos, que son ámbitos diversos que ya sufrieron, en mayor o menor medida, una reducción de apoyo municipal a lo largo de los dos últimos años y que ahora se verá agravada».

Así las cosas, a pesar de lo dicho por el alcalde de que no tocarán en cuestiones esenciales, el partido opositor advierte que estará «vigilante» de que los recortes «no afecten a los más vulnerables, algo que nos tememos ante el grado de desesperación con las cuentas, porque los números no le dan por ningún lado».

Y es que consideran que el gobierno «funciona como reinos de taifas sin un plan ni un proyecto» y que los «vecinos están peor atendidos que nunca», pues aseguran que hay otros Concellos también con baja presión fiscal y ofrecen servicios de calidad «sin estar todo el día recortando en un clima insoportable».