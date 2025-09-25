La Policía de Cambados tramitó en verano más de 300 denuncias por infracciones de tráfico
Los agentes realizaron varios decomisos de sustancias que podrían ser constitutivas de delitos de narcotráfico
«Fue un desafío operativo»
La Policía Local de Cambados hizo ayer balance del trabajo realizado este verano, que ha sido «un desafío» para la plantilla, dada la gran variedad de actividades de toda índole y del «número reducido de efectivos». Además de haber tramitado más de 300 denuncias por infracciones de tráfico, identificaron al asaltante de una vivienda, realizaron varias aprehensiones de drogas y tramitaron una docena de denuncias por incumplimientos en la hostelería.
Fuentes del cuerpo destacaron intervenciones como el hallazgo de una bolsa con apariencia de cocaína y el decomiso de una cantidad de hachís, que se han remitido a laboratorio para su verificación. Y en esta materia, también denunciaron a una persona por poseer una cantidad considerable que podría ser constitutiva de un delito contra la salud pública, además de instruir otras diligencias por tenencia de sustancias estupefacientes y remitirlas a la Subdelegación del Gobierno.
También esclarecieron un accidente con fuga de un conductor al que denunciaron por dos delitos contra la seguridad vial, pues aunque se negó a someterse a la prueba de la alcoholemia, presentaba «evidentes síntomas de intoxicación». Del mismo modo, localizaron a un presunto ladrón, que fue sorprendido por los propietarios de una vivienda y que huyó tras forcejear con ellos, e instruyeron diligencias por una agresión con «daños físicos graves» y otra por «amenazas e insultos graves» a un agente.
Asimismo retiraron más de 30 vehículos y realizaron labores de inmovilización y movilización por necesidades de la circulación, así como un «elevado número de intervenciones» más habituales, como la intervención en conflictos particulares, accidentes, apoyo a servicios sanitarios...
Desde la Jefatura indicaron que ha sido un verano de «gran exigencia operativa» que la plantilla afrontó con «esfuerzo, profesionalidad y compromiso» a pesar de los recursos «limitados», también en lo material, aunque esto último por «circunstancias temporales». También agradecen la colaboración de otros cuerpos y Emerxencias.
