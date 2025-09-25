O Salnés acoge cinco protestas del personal de residencias y de ayuda en el hogar

O Salnés acoge esta mañana cinco movilizaciones del personal del sector de cuidados -trabajadoras de residencias de mayores y del servicio de ayuda en el hogar- convocadas por el sindicato CIG. Serán en los dos geriátricos de Vilagarcía y en el de Ribadumia, así como delante de ambos consistorios.

La CIG explica en un comunicado que, «el convenio laboral de ayuda en el hogar lleva sin negociar desde 2011», mientras que el de residencias venció hace ya dos años, y las negociaciones están paralizadas. Esta situación provoca, según el sindicato y las trabajadoras, que las condiciones laborales y salariales de las trabajadoras de este sector hayan quedado muy obsoletas.

El primer acto de protesta de hoy será en Vilagarcía, a las 10.20 horas, y consistirá en una concentración ante la residencia Servisenior de As Carolinas. Posteriormente, la comitiva se desplazará hasta la Divina Pastora, y habrá también una concentración delante del Ayuntamiento. Este acto está previsto para las 11 de la mañana.

Posteriormente, la cuarta concentración de la jornada será a las 11.45 horas, frente al Ayuntamiento de Ribadumia; y la última de la jornada está prevista para las 12.30 horas, delante de la residencia Domus Vi, de esta misma localidad.

La CIG argumenta que estas protestas son necesarias «por la parálisis de las negociaciones de los respectivos convenios».

«El objetivo de estas movilizaciones es exigir condiciones salariales y laborales dignas, y clamar por un modelo de cuidados que anteponga el bienestar de las personas dependientes y una buena calidad en el servicio y con garantías de salud para las trabajadoras que prestan estos servicios, ante los lucros empresariales».

Santiago y A Estrada

La CIG considera que ni la patronal ni la Xunta de Galicia están interesados en desbloquear las negociaciones, por lo que consideran necesarias estas protestas. En este sentido, ya hubo jornadas de huelga los días 10 y 11 de este mes, con movilizaciones en Santiago y A Estrada. Durante la jornada de ayer, se celebró una manifestación en Santiago, y hoy los actos de protesta se centran en Vilagarcía.

Las trabajadoras de ayuda en el hogar llevan tiempo protestando por sus condiciones laborales y salariales. En Vilagarcía, de hecho, protagonizaron una sonada queja con motivo del cambio de empresa responsable del servicio, que subrogó a la plantilla pero sin mejorar sus condiciones anteriores, pues se ciñeron al convenio que lleva desde 2011 sin revisar.