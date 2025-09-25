Nestlé apuesta por la agricultura regenerativa entre sus ganaderos

La factoría de Nestlé en Pontecesures, la única ene la que produce la popular marca La Lechera, está entre las beneficiarias de su plan de modernización y agricultura regenerativa de los cultivos que proporcionan alimentos a las vacas, tratando así, entre otros objetivos, de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Como ya explicó la multinacional láctea en otras ocasiones, su intención es «alcanzar las cero emisiones» en el horizonte de 2050, de ahí que desde 2021 haya invertido en sus industrias españolas alrededor de 12 millones de euros que beneficiaron a cerca de 500 agricultores y ganaderos.

Entre ellos los que abastecen la planta situada a orillas del río Ulla, la fábrica de leches infantiles líquidas de Sebares (Asturias) y la de chocolates y leche en polvo ubicada en La Penilla de Cayón (Cantabria).

En todos los casos tratando de aplicar «un modelo agrícola basado en la restauración y conservación de los suelos y sus ecosistemas», desde el convencimiento de que esto «aporta beneficios tanto para los agricultores como para el medio ambiente y la sociedad en general».

De ahí la aplicación de «métodos que restauren nuestros ecosistemas y protejan nuestros recursos naturales, a la vez que nos aseguramos que nuestras comunidades agrícolas prosperen», explica Jordi Llach, director general de Nestlé España.

Fertilización individualizada

Una firma que, junto a los ganaderos con los que trabaja, ha implementado planes de fertilización individualizados para cada granja, además de «fomentar el laboreo reducido frente al tradicional, así como la siembra directa y la rotación de cultivos».

El director de Nestlé España. / FdV

De igual modo, «se ha potenciado la siembra de leguminosas» y se han desarrollado otras acciones para, como se decía anteriormente, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en las granjas de las que sale la leche empleada en factorías como la pontecesureña.

Explotaciones ubicadas en Galicia, Asturias y Cantabria que a finales del pasado ejercicio ya habían logrado reducir más de 43.600 toneladas las emisiones de CO2, tras aplicar medidas como la instalación de placas solares o el recubrimiento de las fosas donde se almacenan los purines.

Eso sin olvidar el «fomento del bienestar animal, con iniciativas como la de mejora de la climatización de los establos», esgrimen en Nestlé, presente en 185 países y que cuenta con 277.000 empleados en todo el mundo.

112 millones

Tras destinar en el último lustro más de 112 millones de euros para buscar la sostenibilidad en toda la cadena de valor de su producto en el territorio nacional, Nestlé incide ahora en que «una alimentación sostenible es esencial para el futuro de nuestro planeta», de ahí la relevancia de una agricultura regenerativa como la citada para alcanzar las cero emisiones netas de gases de efecto invernadero dentro de veinticinco años.

La factoría de Nestlé en Pontecesures. / Noé Parga

Lo que pretende la compañía es «trabajar mano a mano con los proveedores» y «desarrollar prácticas de agricultura regenerativa» de forma complementaria con otro de sus grandes proyectos, como es fomentar el relevo generacional en las granjas.

En este último caso, Nestlé desarrolla en Cantabria «un programa de agroemprendimiento, en colaboración con Veterinarios Asociados», mediante el cual los jóvenes «reciben tanto clases prácticas, en sus respectivas granjas, como teóricas», incidiendo en «la calidad de la leche, al bienestar animal y la rentabilidad de las explotaciones agrarias».

Esta iniciativa se puso en marcha hace cuatro años, y desde entonces han participado «más de 40 jóvenes ganaderos».