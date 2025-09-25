«Mulholland drive» recupera los pases de Entrecortiñas

Tras el éxito que supuso la I Semana de Cine na Arousa, el Cineclube Entrecortiñas recupera la «rutina» con sus pases semanales. En esta ocasión, la película elegida para proyectarse hoy, a las 20.00 horas, en el Auditorio de A Illa será «Mulholland drive», donde Betty Elms (Naomi Watts) llega a Los Ángeles para convertirse en estrella de cine, donde conoce a una mujer con amnesia debido a un accidente en Mulholland Drive.