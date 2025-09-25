El jurado fallará en O Grove el vencedor del Premio de Gastronomía Lola Torres

El Ayuntamiento de O Grove acogerá el próximo miércoles 8 de octubre, en la Sala das Cunchas, el acto de proclamación del galardonado con el XX Premio Europeo de Gastronomía Tradicional Lola Torres, convocado por la Fundación Amigos de Galicia en colaboración con el propio Concello, la Agencia de Turismo de Galicia y el Centro Superior de Hostelería de Galicia.

Este reconocimiento rinde homenaje a la cocina tradicional de Galicia. La calidad de las materias primas, la sencillez de las preparaciones, su vínculo con el territorio y la capacidad de adaptación a la alta cocina contemporánea han convertido la gastronomía gallega en un referente de autenticidad y excelencia.

La herencia culinaria gallega procede en buena medida de las cocinas de los pazos de los siglos XVIII y XIX y de cocineras como Josefina Vilas, Asunción López (viuda de Tribes), Ángela García (La Casilla, Betanzos), Celestina Fernández (Parrulo, Ferrol), Carmen Roel (Mosquito, Vigo), Dolores Bóveda (Loliña, Carril) o Emilia Vázquez (Verruga, Lugo), entre otras. Sus nombres forman parte de un legado que nuevas generaciones han sabido mantener y reinterpretar en casas y restaurantes de toda Galicia, como Casa Vilas en Santiago, Casa Pardo en A Coruña, San Miguel en Ourense, Casa Simón en Cangas, Chocolate en Vilagarcía, Puesto Piloto y Cíes en Vigo o Mesón Alberto y La Barra en Lugo.

El jurado del premio se reunirá en el Hotel Abeiras de O Grove el mismo día 8 de octubre para deliberar sobre las 76 candidaturas recibidas, seis de ellas procedentes de Portugal. Estará presidido por Ramiro Varela Cives, presidente de la Fundación Amigos de Galicia, y contará con figuras del mundo de la hostelería, la restauración y la gastronomía.