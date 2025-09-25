Granja censura que se pida otro crédito para las inversiones

El Partido Popular de Vilagarcía tilda de «maniobra propagandística» los anuncios sobre los presupuestos municipales que ha realizado en los últimos días el gobierno de Alberto Varela. En primer lugar, le reprochan que lleve al pleno las cuentas de 2025 en la recta final del año (el pleno será el 2 de octubre, con lo que, oficialmente, los presupuestos no entrarán en vigor hasta bien entrado el mes de noviembre).

El PP también cuestiona el hecho de que el gobierno municipal pretenda pedir un crédito para financiar un plan de inversiones de tres millones de euros, «endeudando más Vilagarcía, cuando la ejecución de las inversiones, cada año, apenas supera el 20 por ciento».

La formación que dirige Ana Granja también carga contra los socialistas -y contra el BNG, «por apoyarlos a ciegas»- al entender que, «desprecian la negociación con el partido más votado en Vilagarcía», que en las pasadas elecciones fue precisamente el PP. Para los conservadores, estos presupuestos solo sirven para maquillar «una gestión muy deficiente».