La gran vendimia de Barrantes desborda las bodegas de los viticultores particulares

Abundante y de gran calidad. Esos son los adjetivos con los que los viticultores particulares definen la añada de Tinto Barrantes de este año. La mayor parte de los agricultores ya han rematado las tareas de vendimia, e incluso, alguno ya ha comenzado a catar el vino de las primeras pipas, en un año que califican de «histórico por la gran cantidad de uva que había en las parras», pero la mayor parte todavía está fermentatando el bagazo en las cubas y preparando los depósitos en los que se guardará, llegando a incrementar el número de estos depósitos para guardar todo.

Uno de los particulares que ensalza esta cosecha es Manuel Padín, recientemente nombrado como Valedor en la Festa do Tinto de Barrantes, que asegura que «la cosecha ha sido muy abundante, incluso demasiado, a lo que hay que sumar que su calidad es extraordinaria», sobre todo si se tiene en cuenta que la del año anterior «fue bastante escasa».

Padín incide en una de las grandes problemáticas que tiene el Tinto Barrantes, su falta de regularización, que impide que «podamos venderlo, una situación que nos limita mucho y no nos permite expandirnos, fijándonos como única posibilidad el consumo propio o la venta en furanchos». Propietario de la bodega Maypa, Padín insiste en la necesidad de conseguir la regularización del tinto Barrantes. «Llevamos años en esa lucha y ahora parece que hemos encontrado el camino, pero no será efectivo con suerte hasta 2027; es algo que necesitamos de manera urgente porque es nuestra forma de vida».

Otro de los nuevos valedores del Tinto Barrantes este año fue Ramón Mouriño que, al igual que su homólogo, destaca la cantidad y la calidad, antes de apuntar que «todo el mundo dice que no solo hay mucha cantidad sino también que ‘anda moito’, que quiere decir que se aprovecha mucho líquido de cada kilogramo de uva». Insiste en que «es evidente que la cosecha es muy abundante, la uva estaba sana, grande y tenía mucho líquido, algo que nos ha sorprendido a todos, y eso que las lluvias de la última semana dificultaron su recogida, pero la cosecha finalmente ha sido espectacular».

El ribadumiense también espera conseguir en algún momento la regularización del Tinto Barrantes porque «es muy importante para todos nosotros, un reconocimiento al trabajo artesanal que realizamos». El año pasado «parece que se abrió la puerta a reconocernos en el reglamento de la Unión Europea, se está viendo si podemos entrar por ahí respaldado con estudios encargados por Concello y Xunta».