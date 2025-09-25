Más dinero para compensar a los «rañeiros» el desastre del libre marisqueo

El absoluto desastre en el que se convirtió hace años el libre marisqueo de la ría de Arousa requiere de una nueva inyección económica.

Durante semanas se habló de retomar la actividad en las zonas comunes a principios de octubre, cuando en realidad todo el mundo sabía que las zonas marisqueras de O Bohído, Cabío y Os Lombos do Ulla siguen completamente agotadas; podría decirse que irremediablemente muertas, al menos hasta que se ejecute un ambicioso plan de regeneración.

Después de muchas reuniones se ha llegado a una conclusión a la que pudo haberse llegado desde el primer momento: no sirve de nada abrir el libre marisqueo si no hay marisco que capturar. Es decir, exactamente lo mismo que ha sucedido durante los últimos años.

La reunión entre representantes del sector y la Adminstrración. / FdV

Y la solución pasa, de nuevo, por poner dinero sobre la mesa, es decir, por subvencionar una actividad que no funciona.

Esta vez para financiar un paro biológico de tres meses (enero, febrero y marzo) mediante el que se sufragará desde la Consellería do Mar la inactividad de los «rañeiros» (mariscadores de a flote).

Ese paro biológico dará continuidad a una veda efectiva en octubre, noviembre y diciembre que permitirá a los mariscadores dedicarse a otra cosa u otras zonas mientras se intenta favorecer una recuperación productiva en la que pocos creen a estas alturas, ya que es lo mismo que se intenta sin éxito desde hace muchos años.

Así comenzó otra preocupante y desconsoladora campaña para el libre marisqueo en Arousa. / Noé Parga

Así se acordó en una reunión mantenida entre representantes de la Consellería do Mar, las Federaciones de Cofradías de Pontevedra y A Coruña, de los pósitos, Gardacostas y de los centros de investigación adscritos a la Xunta.

Un encuentro que, como queda dicho, ha servido para confirmar un secreto a voces –el fracasado modelo del libre marisqueo– y contentar al sector con esa prohibición de extraer de bivalvos por veda durante en el último trimestre del año en curso y por parada biológica subvencionada, en el primero de 2026.

Todo ello después de que la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles Suárez, trasladara al sector que los datos disponibles sobre el estado de los bancos de libre marisqueo «desaconsejan el inicio de la actividad marisquera en estas zonas» otrora productivas y ahora arruinadas.

Marisqueo a flote en O Bohído. / Noé Parga

Frente a lo cual, la Consellería do Mar dice estar valorando «medidas de carácter técnico que permitan avanzar en su recuperación», siendo preciso cerrarlas «durante seis meses con el objetivo de consolidar su recuperación y favorecer el crecimiento de las poblaciones de bivalvos de cara al próximo año».

Dicho de otro modo, que el libre marisqueo se aferra a la esperanza de volver por todo lo alto en octubre de 2026, por lo que mucho habrá que trabajar hasta entonces para recuperar los citados bancos, y solo el tiempo dirá si eso que ahora parece utópico es posible.