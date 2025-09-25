Convocan para hoy huelga en educación
REDACCIÓN
Arousa
La CIG y el Sindicato de Traballadores do Ensino de Galicia convocan para hoy jueves una jornada de huelga en colegios e institutos. El paro cubre toda la jornada, y desde la Consellería de Educación se han establecido una serie de servicios mínimos. Así, se garantiza que los centros educativos estarán abiertos, y que habrá miembros de los equipos directivos y profesores para atender a los niños que vayan a clase.
Los sindicatos han convocado la huelga para reclamar la reducción de ratios de alumnos por aula y del horario lectivo, o la contratación de más personal para niños con necesidades especiales. También habrá una manifestación en Santiago.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Este es el programa de la 62 Festa do Marisco de O Grove
- El festival Son do Mar sonará desde Meaño
- O Grove, en estado precario en vísperas de la Festa do Marisco y el Foro La Toja
- Vivir de alquiler en Vilagarcía: seguros de impago, avales y 700 euros de media
- La ría de Arousa termina la campaña estival con la mitad de marisco que hace tres años
- Detienen por violencia de género a un hombre con antecedentes en Vilagarcía
- El «mejor barrio del mundo» despide el verano con alegría y reivindicación
- El nuevo dueño del asilo de Cambados da señales de vida