Convocan para hoy huelga en educación

La CIG y el Sindicato de Traballadores do Ensino de Galicia convocan para hoy jueves una jornada de huelga en colegios e institutos. El paro cubre toda la jornada, y desde la Consellería de Educación se han establecido una serie de servicios mínimos. Así, se garantiza que los centros educativos estarán abiertos, y que habrá miembros de los equipos directivos y profesores para atender a los niños que vayan a clase.

Los sindicatos han convocado la huelga para reclamar la reducción de ratios de alumnos por aula y del horario lectivo, o la contratación de más personal para niños con necesidades especiales. También habrá una manifestación en Santiago.