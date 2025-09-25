Los catoirenses alzan las manos ante el «atraco» de Sanidade

Catoira continúa con su protesta contra Sanidade tras más de cuatro meses de lucha en la calle. Definen la tesitura como un «atraco» asegurando que se trata de una «acción, situación o decisión abusiva o perjudicial».

A pesar de las manifestaciones cada miércoles de las últimas semanas, el municipio vikingo sigue sin tener un centro «acorde a sus 3.300 habitantes». Cuentan que hasta ahora prosiguen con un único médico con contrato de duración prolongada, ya que el resto «están solo cuatro horas al día y no aceptan urgencias».

Anuncian que se espera la incorporación de una de las médicas el próximo miércoles, aunque relatan que «no sabemos si seguirán sustituyendo a Antía», otra de las profesionales.

Ante esta situación, medio centenar de vecinos se manifestaron ayer al grito de «Mans arriba, isto é un atraco» enfrente del centro de salud. Confirman que a lo largo del día de hoy, serán cinco catoirenses los que se desplacen hasta el Parlamento de Galicia para hacer entrega de más de 800 firmas en señal de protesta.

Sus peticiones a Sanidade continúan en la misma línea. Exigen «la sustitución a tiempo completo de las bajas y vacaciones del personal sanitario; pediatra todos los días; y que la ambulancia medicalizada esté todo el año en el Hospital de O Salnés, sin desplazarse en verano a Sanxenxo».