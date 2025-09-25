Catoira inicia sus obras de mejora para el pabellón municipal

El Concello de Catoira ha iniciado los trabajos para mejorar la accesibilidad del pabellón municipal y modernizar sus vestuarios deportivos.

Anuncian desde el gobierno local que «se eliminarán las barreras para personas con movilidad reducida y se renovará el equipamento con el fin de hacerlo más funcional para todos» potenciando así su uso por parte de la comunidad escolar, de los clubes deportivos que lo utilizan y del vecindario catoirense en general.

El proyecto cuenta con una subvención del Plan de Infraestructuras Deportivas (Peid) correspondiente a la Diputación de Pontevedra.