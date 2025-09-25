Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Catoira inicia sus obras de mejora para el pabellón municipal

Hugo de Dios

Catoira

El Concello de Catoira ha iniciado los trabajos para mejorar la accesibilidad del pabellón municipal y modernizar sus vestuarios deportivos.

Anuncian desde el gobierno local que «se eliminarán las barreras para personas con movilidad reducida y se renovará el equipamento con el fin de hacerlo más funcional para todos» potenciando así su uso por parte de la comunidad escolar, de los clubes deportivos que lo utilizan y del vecindario catoirense en general.

El proyecto cuenta con una subvención del Plan de Infraestructuras Deportivas (Peid) correspondiente a la Diputación de Pontevedra.

