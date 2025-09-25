Catoira inicia sus obras de mejora para el pabellón municipal
Catoira
El Concello de Catoira ha iniciado los trabajos para mejorar la accesibilidad del pabellón municipal y modernizar sus vestuarios deportivos.
Anuncian desde el gobierno local que «se eliminarán las barreras para personas con movilidad reducida y se renovará el equipamento con el fin de hacerlo más funcional para todos» potenciando así su uso por parte de la comunidad escolar, de los clubes deportivos que lo utilizan y del vecindario catoirense en general.
El proyecto cuenta con una subvención del Plan de Infraestructuras Deportivas (Peid) correspondiente a la Diputación de Pontevedra.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Este es el programa de la 62 Festa do Marisco de O Grove
- El festival Son do Mar sonará desde Meaño
- O Grove, en estado precario en vísperas de la Festa do Marisco y el Foro La Toja
- Vivir de alquiler en Vilagarcía: seguros de impago, avales y 700 euros de media
- La ría de Arousa termina la campaña estival con la mitad de marisco que hace tres años
- Detienen por violencia de género a un hombre con antecedentes en Vilagarcía
- El «mejor barrio del mundo» despide el verano con alegría y reivindicación
- El nuevo dueño del asilo de Cambados da señales de vida