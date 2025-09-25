Cambados y Meis se tiñen de verde en el Día del Farmacéutico

Cambados y Meis serán dos de los siete municipios de la provincia de Pontevedra que participarán hoy en el Día Internacional del Farmacéutico. Lo harán iluminando de verde las fachadas de sus consistorios con la llegada de la noche en un homenaje a una profesión que ejercen cada día más de 1.900 personas en Pontevedra. La efeméride está organizada por la Federación Internacional Farmacéutica (FIP) y este año se celebra con el lema «Piensa en salud, piensa en farmacia», con el que quieren dar a conocer la labor de los farmacéuticos y de las farmacias como profesionales y establecimientos sanitarios más cercanos y accesibles. El gesto de estos concellos era agradecido ayer por la presidenta del Colegio de Farmacéuticos, Beatriz García Iglesias.

En la actualidad, en la provincia hay 1.971 farmacéuticos colegiados, de los que 1.350 desarrollan su labor profesional en alguna de las 437 boticas. Pero, además, alrededor de 17 trabajan como analistas clínicos, 44 en farmacia hospitalaria, 16 en la industria farmacéutica y 22 en la distribución de medicinas. Además, cientos de profesionales trabajan en la docencia, la dermofarmacia, en salud pública, slimentación, óptica y ortopedia, entre otros. Esta amplia presencia refleja el compromiso del colectivo farmacéutico con la salud de la población, la innovación científica y la mejora constante de la calidad de vida, consolidando al boticario como un agente sanitario esencial y cercano a la población.