Cacabelos confirma que habrá pulpo y choco durante la Festa do Marisco

Con el arranque de la Festa do Marisco de O Grove, a la vuelta de la esquina, todavía quedan por cerrar algunos flecos de cara a los puestos de comida que ofrecerán sus servicios durante los diez días que se prolonga la festividad meca.

El plazo para presentar la documentación administrativa termina mañana para las empresas encargadas de cada puesto, de los que ya hay varios adjudicados.

José Cacabelos, alcalde de O Grove, anuncia que «la cafetería la llevarán dos nuevos socios», y añade que, tras los problemas sufridos durante la edición del año pasado, «terminará sus servicios a las 00.00 horas y solo podrá ofrecer música en directo de 17.00 a 19.00».

Otro de los espacios más populares es el reservado para el arroz de marisco. «En base a las puntuaciones de las mesas de contratación, este lunes se notificó un cambio», explica Cacabelos.

Por ello, la empresa que ha estado llevando durante los últimos años el arroz de la Festa do Marisco no lo hará está edición dejando su lugar a una nueva propuesta.

«Aseguro pulpo y choco»

En cuanto a dos de los platos más solicitados, el pulpo y el choco, el líder municipal asegura su presencia sosteniendo que cuentan «con dos ofertas para cada uno» ante las complicaciones para adjudicar estos puestos por el alto coste que supone para las empresas interesadas.

El berberecho está en duda

La adjudicataria que «está en el aire» es la que aporta el berberecho. A pesar de ello, desde el Concello de O Grove aseguran no haber recibido ningún tipo de comunicación oficial por parte de los responsables hasta el momento.

No obstante, el concesionario ha mostrado públicamente su intención de renunciar al puesto y se espera que confirme dicha decisión en los próximos días.

«Se trata de un adjudicatario provisional, el plazo todavía cierra mañana por lo que no podemos confirmar nada», explica José Cacabelos.

Sin embargo, garantiza que, en caso de renuncia definitiva, «tenemos alguna alternativa encima de la mesa» a la hora de sustituir a los encargados de traer el berberecho a la Festa do Marisco que comienza el próximo jueves y se extenderá hasta el domingo 12 de octubre, coincidiendo, como de costumbre, con el puente del Pilar.