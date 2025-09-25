El asilo será un hotel y el Concello pide a cambio una parcela para una residencia

El asilo de Cambados tendrá el destino esperado desde que se conoció su venta, hace dos meses: un hotel de primer nivel, para alojamiento y eventos. Así lo trasladó ayer la empresa Iberus Capital Investment Group SL en una reunión con el alcalde, quien avanzó que, a cambio de modificar el uso de la parcela para que su proyecto sea posible, le solicitarán un terreno en otro lugar donde poder construir una residencia pública.

Según Samuel Lago, la propiedad de 2.000 metros cuadrados enclavada en San Tomé es el único terreno del suelo urbano calificado como de uso asistencial, así que consideran que su pérdida debe ser compensada. «El promotor argumenta que la habrá con la propia actividad económica y no lo discutimos, pero el Concello debe ser resarcido por la pérdida de este espacio y le vamos a pedir que lo compense con una parcela en otro lugar para ofrecérsela a Política Social y que construya una residencia», explicó.

Iberus necesita que pase a ser de uso residencial o terciario y para ello deberá redactar un estudio de detalle y firmar un convenio urbanístico con el Ayuntamiento. El «trámite no es complejo porque no se trata de una recalificación urbanística», pero sí habrá una negociación de por medio y el regidor advierte que será un condicionante para aprobarle la modificación.

«Ya que nuestra primera opción, es decir, que el asilo siguiera funcionando, no pudo ser, porque la Xunta no lo compró y resulta inviable para empresas del sector, que por lo menos tenga un beneficio para el pueblo. Tendremos que buscar la manera de garantizar que sea un proyecto bonito, sostenible y que genere empleo y riqueza y solo si es así va a contar con el apoyo del Concello», añadió.

En cuanto al culto de la capilla de la Valvanera, la sociedad se comprometió con el primer edil a cumplir el compromiso verbal de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados mediante la firma de algún contrato de uso con la Iglesia, para que la parroquia de Santa Mariña pueda seguir oficiando en ella.

Según Lago, Iberus, que mantiene vínculos con un exalto directivo del Banco Santander, también quiso destacar que «son una empresa familiar, no un fondo de inversión» y les garantizó que actuarán con respeto a la propiedad, teniendo en cuenta su valor patrimonial, que además está protegido.

Su intención es convertir el también pazo de Montesacro en un hotel de «calidad», aprovechando sus particularidades y el entorno; un proyecto de «alto valor añadido y que genere riqueza y empleo, además de ser diferente a otros hoteles que pueda haber en la zona, ofreciendo además de alojamiento un lugar para eventos, congresos...».

Se desconoce si la firma pagó los cuatro millones que pedía la orden y otros detalles, pero estos días se ha vuelto a ver movimiento dentro del pazo desde que las monjas cerraron, en diciembre.