Arousa Moza completará su jornada por Ucrania con hinchables y música en vivo
Las inscripciones para la andaina y la carrera cierran durante el día de hoy
Este sábado Arousa Moza celebrará en Vilagarcía la II Carrera y Andaina Solidaria por Ucrania. Desde la asociación anuncian importantes novedades «para reforzar su carácter familiar y festivo», explican.
Desde las 17.00 hasta las 20.00 horas se colocarán varios hinchables y juegos totalmente gratuitos en la explanada del Auditorio Municipal. Además, la tarde será amenizada con música en directo, «creando un escenario de ocio paralelo al desarrollo de las carreras», cuentan.
Las inscripciones cierran hoy su plazo y todavía hay opciones de apuntarse a ambas disciplinas. Todos los fondos recaudados irán destinados a la Asociación Galega de Axuda a Ucraína.
La andaina dará comienzo a las 10.00 horas con un recorrido de 12 kilómetros, mientras que las carreras darán el pistoletazo de salida a partir de las 18.00 en sus diferentes categorías, esperando hasta las 19.15 para la salida de la absoluta, que cuenta con opciones de 5 y 10 kilómetros.
Además, los actos se completan con una concentración en la plaza de Galicia a las 14.00 que «contará con testimonios de refugiados ucranianos y con la actuación musical de Joel Padín».
