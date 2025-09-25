Las «ameixas con fabas» de Vinoteca Aldea ganan «O Mar en Tapas»

«Ameixas con fabas» elaboradas en la Vinoteca Aldea fueron la mejor tapa de «O Mar en Tapas». Así lo decidieron con sus votos los propios clientes que participaron en la iniciativa de la organización de Produtores (OPP-20) con sus votos de entre las once opciones que participaban en el concurso.

Por su parte, los clientes que se llevaron los dos lotes de marisco que estaban en juego fueron Arturo Piñeiro y Ángel Paz. «O Mar en Tapas» celebró el pasado 13 y 14 de septiembre su tercera edición, en la que se promocionó la almeja roja, uno de los productos más comercializados en la lonja de A Illa.