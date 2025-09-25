Las «ameixas con fabas» de Vinoteca Aldea ganan «O Mar en Tapas»
En el evento participaron once establecimientos de A Illa
A Illa
«Ameixas con fabas» elaboradas en la Vinoteca Aldea fueron la mejor tapa de «O Mar en Tapas». Así lo decidieron con sus votos los propios clientes que participaron en la iniciativa de la organización de Produtores (OPP-20) con sus votos de entre las once opciones que participaban en el concurso.
Por su parte, los clientes que se llevaron los dos lotes de marisco que estaban en juego fueron Arturo Piñeiro y Ángel Paz. «O Mar en Tapas» celebró el pasado 13 y 14 de septiembre su tercera edición, en la que se promocionó la almeja roja, uno de los productos más comercializados en la lonja de A Illa.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Este es el programa de la 62 Festa do Marisco de O Grove
- El festival Son do Mar sonará desde Meaño
- O Grove, en estado precario en vísperas de la Festa do Marisco y el Foro La Toja
- Vivir de alquiler en Vilagarcía: seguros de impago, avales y 700 euros de media
- La ría de Arousa termina la campaña estival con la mitad de marisco que hace tres años
- Detienen por violencia de género a un hombre con antecedentes en Vilagarcía
- El «mejor barrio del mundo» despide el verano con alegría y reivindicación
- El nuevo dueño del asilo de Cambados da señales de vida