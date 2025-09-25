El alijo fallido de A Pobra desata una redada con 11 arrestos y dos planeadoras incautadas

La Policía Nacional desplegó ayer un importante dispositivo en ambos márgenes de la ría de Arousa para descabezar a un grupo presuntamente relacionado con el alijo fallido de 3.500 kilos de cocaína interceptado hace dos semanas en A Pobra, y que llegó a la costa gallega en un narcosubmarino, según sostienen los investigadores .

En esta fase de la operación detuvieron a once personas, elevando la nómina de investigados a catorce, y entre los más recientes figuran un empresario de Vigo y otros relacionados con el sector de la náutica recreativa. También practicaron 18 registros de los cuales, uno tuvo lugar en Cambados. Al cierre de esta edición, la operación, bautizada con el nombre de Saona Outes, permanecía abierta y bajo secreto de sumario, aunque trascendieron otros datos como la incautación de dos planeadoras y algunas cantidades de dinero.

Y es que el operativo desarrollado por Udyco afectó mayormente a la otra orilla de la ría arousana, en O Barbanza, y también a la de Muros Noia. De hecho, está dirigido por el Tribunal de Instancia plaza 1 de Muros y cuenta con la colaboración de la agencia americana DEA, pues la droga procedería de Sudamérica.

Agentes en el interior de las oficinas del taller de Tragove. / Iñaki Abella

De momento, son pocos los detalles conocidos, pero la investigación apunta a que los gallegos arrestados forman parte de una organización presuntamente dedicada a la preparación de las embarcaciones necesarias para trasladar alijos desde la nave nodriza en el océano Atlántico hasta las costas gallegas.

Detalles

Las entradas en domicilios y negocios vinculados a estas personas, así como las detenciones, se sucedieron desde primerísima hora de la mañana en las localidades de Outes, Noia, A Pobra, Ribeira, Vigo y Cambados. En el caso de la capital del albariño, los agentes permanecieron durante varias horas en un taller ubicado en Aldea de Tragove, casi en el término municipal Vilanova.

Se trata del almacén y taller de la firma Jet & Bike, que tiene en Sanxenxo una sucursal de alquiler de motos de agua y también presta otros servicios relacionados con la náutica recreativa. Revisaron las instalaciones de arriba a abajo e incluso con la unidad canina de la Policía Nacional.

El dispositivo también se notó en otras calles del centro urbano de la localidad y el helicóptero realizó barridos por la ría durante la mañana.

Los implicados en las actuaciones ejecutadas ayer se suman a los tres hombres arrestados hace dos semanas; un ciudadano colombiano y dos ecuatorianos que están considerados por la investigación como los pilotos del narcosubmarino.

Cabe recordar que una parte del alijo apareció escondida en una zona de monte, pero la otra acabó tendida sobre una carretera, en la travesía de A Pobra, después de caerse del remolque donde la transportaban. Los agentes lograron recuperar casi 80 fardos de cocaína que habrían sido descargados en la playa de Cabío y que terminaron sobre el asfalto ante las prisas por la presión policial. De hecho, se produjo una persecución de película, con los dos vehículos sospechosos realizando maniobras en zig zag para intentar zafarse de los agentes.

Agentes desplegados en la redada de ayer en Arousa. / Iñaki Abella

Los tres hombres se encuentran en prisión provisional desde entonces por orden de la magistrada encargada del caso quién ordenó el ingreso comunicado y sin fianza al apreciar riesgo de fuga y destrucción de pruebas. Todos ellos están siendo investigados por tráfico de drogas de especial gravedad por la cantidad y los medios empleados. Se acogieron a su derecho a no declarar.

El operativo «Saona Outes» es el segundo que se produce en lo que llevamos de mes en Arousa. Cabe recodar que a principios de septiembre se ejecutó «Olimpia» contra una organización con base en O Salnés e implicada con el tráfico de coca oculta en piel de vaca importada de manera legal en contenedores, por vía marítima.

Los presuntos tripulantes decían que eran peregrinos

Las fuerzas antidroga sospechan que la droga llegó a las costas en un narcosubmarino pilotado por tres ciudadanos extranjeros que fueron los primeros en caer cuando saltó todo. Fue el pasado día 13, cuando la Policía Local de A Pobra atendió una llamada vecinal, indicando que estos hombres estaban deambulando por la zona de Virxe do Monte como desorientados.

No tenían el pasaporte en regla y contaron que estaban haciendo el Camino de Santiago y se habían perdido, pero los agentes encontraron incoherencias en su relato y además, dentro de la mochila llevaban ropa mojada con salitre y también tenían el calzado húmedo y lleno de arena.Así, iniciaron las pertinentes indagaciones, logrando incluso localizar una parte del alijo que había sido depositada entre la vegetación de una parcela de la zona del polígono. Allí se hallaron unos 84 fardos.