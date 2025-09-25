Ádega despide su ciclo de educación con «Amal»
La emisión será a las 20.30 en el Salón García
El Salón García pondrá fin al ciclo de Cine y Educación del cineclub Ádega con la proyección de la película belga del 2023 «Amal», escrita y dirigida por Jawad Rhalib.
El que es el segundo film de ficción del director marroquí, en una obra en la que predominan los documentales, será proyectado esta tarde a las 20.30 horas.
De ese mencionado mundo del documental, Rhalib «mantiene un estilo realista con pocas florituras estilísticas y con un guión que una auténtica bofetada a cierto tipo de hipocresía», explican desde la organización cinéfila.
Sin duda, se trata de una de las películas «más valientes y con mejores críticas del 2023», sostienen en Ádega.
En ella, una profesora trata de inculcar a sus alumnos la pasión por la lectura, la tolerancia y la libertad de expresión.
Sin embargo, estas ideas molestan a algunos alumnos y compañeros vinculados directamente con el extremismo islámico, que se muestra totalmente opuesto a sus métodos educativos.
La entrada para «este gran film europeo» será gratuita para los socios del cincelub y tendrá uno coste de cuatro euros para el público general.
Los menores de 30 años y desempleados tan solo tendrán que abonar dos euros y medio para disfrutar de la cinta.
Por otra parte, animan a los que quieran saber más sobre los films que proyectan, a visitar sus redes sociales donde se pueden enterar de todas las novedades.
