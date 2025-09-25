Unas 70 personas se suman a la regata de paddle de O Grove

Cerca de setenta participantes están inscritos para la I Regata Paddle Sup Festa do Marisco. El evento lo organiza el club Breogán en colaboración con el Concello de O Grove, Praxe&Ocio y las federaciones de surf a nivel autonómico y nacional.

La prueba que se llevará a cabo este sábado está dentro del calendario nacional de la Federación Española de Surf, «incluida en la Liga Federación de Larga Distancia, disputándose al mismo tiempo una Copa Galega de la misma disciplina», explican.

El certamen contará con varias categorías. Las inferiores se dividen en sub 8, sub 10, sub 12, sub 14 y sub 16. Por otro lado, en el apartado Élite se incluyen la sub 18, Senior, Master y Gran Master. Por último, también participará la categoría Amateur.

La salida partirá desde las cercanías del pabellón de deportes Tono Campos. Los participantes recorrerán un circuito triangular entre el puente de A Toxa y Punta Cabreira. Las distancias van desde los 500 metros para la categoría sub 8, hasta los 10.500 para las categorías Élite.

Los primeros en salir serán los más pequeños. A las 16.00 horas está previsto que compitan las categorías sub 8, sub 10 y sub 12. 45 minutos más tarde saldrán los sub 14, sub 16 y Amateur. El arranque de las categorías élite está previsto para las 18.30 horas.

Entre los participantes se repartirán un total de 2.100 euros en premios, «en las mismas cantidades para hombres y mujeres en la clasificación de élite», anuncian. El ganador recibirá 400 euros, el segundo clasificado, recibirá 250 euros y el que complete el podio se embolsará 150. Además, tanto el cuarto como el quinto clasificado se llevarán 100 euros cada uno.

Como incentivo anuncian una meta volante denominada «Quinto Pino» a 900 metros de la salida. El primer hombre y la primera mujer que pasen por ese punto, sumarán 50 euros.