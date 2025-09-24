La Xunta niega atrasos en la obra de O Con y da por saldados sus problemas económicos

La Consellería de Medio Ambiente da por saldados los problemas denunciados por las subcontratas de las obras del tanque de tormentas de Vilagarcía y, en todo caso, asegura que el proyecto «no sufre ningún retraso o problema de ejecución».

Según las mismas fuentes, la única referencia a los impagos denunciados por el BNG podría tener que ver con «tensiones financieras» que atravesó la adjudicataria, Petrolam, «durante unos meses y que provocaron que se atrasara en sus pagos».

Así las cosas, descartan que persistan en el presente. Es más, aseguran que la sociedad ya le trasladó a Augas de Galicia que esa situación «ya fue subsanada y, por lo tanto, no afecta a la vigencia del contrato de las obras».

Es más, desde el departamento autonómico señalan que los trabajos «no sufren ningún atraso o problema de ejecución. De hecho, la empresa adjudicataria está ejecutándolos con normalidad y siguiendo la planificación inicialmente prevista».

Cabe recordar que los nacionalistas mostraron su temor por que la finalización del tanque de tormentas se alcanzase tras tener conocimiento de que existían «impagos acumulados por parte de la adjudicataria con las pequeñas empresas contratadas», asegurando que estas «fueron abandonando el proyecto haciendo que este quede prácticamente parado». No solo eso, señalaban que había «cantidades importantes, que en algunos casos llegan a año y pico de impagos».

Como recordó el grupo de la oposición, los trabajos empezaron en marzo de 2023 y tenían que haber estado terminados según los plazos de ejecución previstos inicialmente. Se trata de un proyecto muy importante para mejorar el saneamiento de la ciudad arousana y, en consecuencia, avanzar en el saneamiento de la ría de Arousa.

Nueve millones de euros

El propio presupuesto da cuenta de su importancia, pues la Xunta destinará nueve millones de euros, aportando también fondos europeos. Entre las actuaciones más importantes están la renovación de los colectores de la avenida Rodrigo de Mendoza, junto al río de O Con, y la construcción de los tanques de tormentas; una solución constructiva para evitar que los alivios en momentos de intensas precipitaciones acaben en el medio natural.

Una de estas estructuras se está construyendo en el aparcamiento público de Fexdega, perdiendo un importante número de plazas en este punto, aunque el Concello vilagarciano ofrece a escasos metros otras opciones, como la parte trasera del propio recinto ferial o la Finca do Ouro. En estos meses también se han producido algunos cortes de tráfico puntuales.