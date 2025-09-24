Vilanova, punto final del ciclo «Descubrindo a Valle-Inclán»

Vilanova de Arousa será el punto final del programa Son Verán» con «Descubrindo a Valle-Inclán», una serie de cuatro conciertos que protagonizarán Teo Cardalda y María Monsonís y que, además de Vilanova, hará parda en Moraña, Mondariz y Forcarei. La iniciativa se prensentó ayer en el Pazo Provincial d ela mano del diputado de Cultura, Jorge Cubela, señalando que «Descubrindo a Valle se trata de una mezcolanza maravillosa de música y literatura, de un espectáculo que bebe del trabajo discográfico ‘Claves líricas, editado por Altafonte, y que contiene un libro con manuscritos, fotografías, láminas inéditas y nueve poemas del Valle-Inclán musealizados por Teo Cardalda».

Cubela aguarda que esta iniciativa, que llegará al Salón Teatro vilanovés que lleva el nombre del escritor el 26 de octubre, «proporcione una nueva forma de acercarse a la figura del ilustre escritor, de su dimensión creativa, y también, de recordatorio de la estrecha relación que siempre guardó con su provincia natal, algo que marcó su trayectoria».