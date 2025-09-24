Vilanova, punto final del ciclo «Descubrindo a Valle-Inclán»
Vilanova de Arousa será el punto final del programa Son Verán» con «Descubrindo a Valle-Inclán», una serie de cuatro conciertos que protagonizarán Teo Cardalda y María Monsonís y que, además de Vilanova, hará parda en Moraña, Mondariz y Forcarei. La iniciativa se prensentó ayer en el Pazo Provincial d ela mano del diputado de Cultura, Jorge Cubela, señalando que «Descubrindo a Valle se trata de una mezcolanza maravillosa de música y literatura, de un espectáculo que bebe del trabajo discográfico ‘Claves líricas, editado por Altafonte, y que contiene un libro con manuscritos, fotografías, láminas inéditas y nueve poemas del Valle-Inclán musealizados por Teo Cardalda».
Cubela aguarda que esta iniciativa, que llegará al Salón Teatro vilanovés que lleva el nombre del escritor el 26 de octubre, «proporcione una nueva forma de acercarse a la figura del ilustre escritor, de su dimensión creativa, y también, de recordatorio de la estrecha relación que siempre guardó con su provincia natal, algo que marcó su trayectoria».
Suscríbete para seguir leyendo
- El festival Son do Mar sonará desde Meaño
- O Grove, en estado precario en vísperas de la Festa do Marisco y el Foro La Toja
- Este es el programa de la 62 Festa do Marisco de O Grove
- Una vecina de Renza denuncia desde hace años los ruidos de la terraza de un bar
- Vivir de alquiler en Vilagarcía: seguros de impago, avales y 700 euros de media
- La ría de Arousa termina la campaña estival con la mitad de marisco que hace tres años
- Detienen por violencia de género a un hombre con antecedentes en Vilagarcía
- A Lanzada también es para el otoño