Vilagarcía habilita dos clases de improvisación teatral

Vilagarcía acogerá un taller de iniciación a la improvisación teatral el fin de semana del 18 de octubre. «A Escola de Impro», dirigida por Oswaldo Digón y Víctor Grande, ofrece esta actividad orientada a los interesados en la improvisación teatral.

El certamen cuenta con dos jornadas en horario de 10.00 a 14.00 horas. «Consistirá en un calentamiento con juegos y dinámicas para liberar la mente y el cuerpo, fomentando la creatividad», adelantan desde la entidad.

Digón y Grande realizarán una breve introducción sobre los pilares de la improvisación: «la escucha activa, la aceptación, la adaptación y el trabajo en equipo». A través de diversos juegos, trasladarán los conceptos aprendidos a dinámicas propias de los escenarios teatrales.

«A Escola de Impro» ha formado parte de los tres últimos encuentros mundiales de humorismo de A Coruña y ha llevado de gira por los teatros gallegos el espectáculo «O que está por vir».

Las plazas limitadas se pueden reservar por 60 euros contactando con la propia organización.