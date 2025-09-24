Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vilagarcía habilita dos clases de improvisación teatral

«A Escola de Impro» organiza dos días de talleres para los interesados en iniciarse en el teatro

Hugo de Dios

Vilagarcía

Vilagarcía acogerá un taller de iniciación a la improvisación teatral el fin de semana del 18 de octubre. «A Escola de Impro», dirigida por Oswaldo Digón y Víctor Grande, ofrece esta actividad orientada a los interesados en la improvisación teatral.

El certamen cuenta con dos jornadas en horario de 10.00 a 14.00 horas. «Consistirá en un calentamiento con juegos y dinámicas para liberar la mente y el cuerpo, fomentando la creatividad», adelantan desde la entidad.

Digón y Grande realizarán una breve introducción sobre los pilares de la improvisación: «la escucha activa, la aceptación, la adaptación y el trabajo en equipo». A través de diversos juegos, trasladarán los conceptos aprendidos a dinámicas propias de los escenarios teatrales.

«A Escola de Impro» ha formado parte de los tres últimos encuentros mundiales de humorismo de A Coruña y ha llevado de gira por los teatros gallegos el espectáculo «O que está por vir».

Las plazas limitadas se pueden reservar por 60 euros contactando con la propia organización.

