Vilagarcía destina tres millones de euros a un lote de 30 obras

El gobierno municipal de Vilagarcía propondrá a la corporación un plan de inversiones valorado en tres millones de euros, y que se incluiría en los presupuestos de este 2025, que irán a pleno el próximo 2 de octubre. Entre las actuaciones previstas se encuentran las pasarelas de la playa de O Preguntoiro, la plantación de árboles a orillas del río de O Con o un nuevo plan de asfaltados.

La administración local explica en un comunicado que se trata de 37 actuaciones, por lo que ninguna de ellas suma importes especialmente elevados, «pero sí responden a algunas de las demandas vecinales y de los propios servicios municipales».

La mayor partida corresponde a una nueva fase del plan de asfaltados (550.000 euros); la menor, a la renovación de las sillas en las oficinas de la Concejalía de Obras (1.216 euros). El plan se financiará con un préstamo y se ejecutará a lo largo de 2026.

A la espera de que se resuelva la nueva convocatoria de Fondos Europeos (estrategia EDIL que sustituye a EDUSI), que inyectaría otros 6,4 millones de euros, «el Ayuntamiento de Vilagarcía vive su mejor momento en cuanto a inversiones», añaden desde el gabinete que dirige Alberto Varela.

El plan de inversiones que se llevará a pleno incluye algunas de las iniciativas ya anunciadas por el gobierno local, pero también demandas vecinales y políticas, especialmente las solicitadas por el BNG, el grupo con el que el gobierno socialista está negociando las cuentas de este año.

Así, el plan prevé 250.000 euros para intervenir en las playas de O Preguntoiro y Campanario-Bamio; en el primer caso, para ejecutar el proyecto de las pasarelas comprometida con los vecinos, y en el segundo, para realizar una nueva aportación de arena.

Otros 280.000 euros corresponden a la primera fase de humanización de la avenida Rodrigo de Mendoza, con la plantación de árboles a lo largo de la ribera del río de O Con. Asimismo, el programa destina 215.000 euros a la adquisición de una parcela en Carril -tal como propusieron los representantes del Bloque- y su acondicionamiento como aparcamiento disuasorio dentro del plan Vaicar!

Se reservan otros 200.000 euros para el mantenimiento y la rehabilitación de parques, jardines y zonas recreativas, destacando la pista polideportiva de la calle Ourense, también en Carril. El plan incluye una primera fase de la recuperación del Balneario de A Compostela (150.000 euros), la anunciada renovación del pabellón de Bamio (80.000 euros) e inversiones en patrimonio histórico y cultural (otros 100.000 euros). En el plan figuran también 125.000 euros para la sustitución de las placas con los nombres de las calles que han cambiado en aplicación de la Ley de Memoria Histórica. El proyecto que presentará el ejecutivo municipal contempla asimismo la dotación de aseos públicos en el centro de la ciudad y el paseo marítimo (200.000 euros).