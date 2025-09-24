Los valgueses podrán renovar sus pasaportes y DNI durante dos jornadas

La unidad móvil de la Policía Nacional ofrecerá los servicios de expedición de DNI y pasaporte en Valga los días 29 de octubre y 28 de noviembre.

Lo hará de 9.00 a 13.00 horas con cita previa en la plaza Manuel Vicente Cousiño.

Los usuarios recibirán la documentación en el momento, realizando todos los trámites en el mismo día.

También se podrán hacer otras gestiones como activar el DNI electrónico, renovar certificados y cambiar claves, trámites para los que no es necesaria cita.

Para llevar a cabo la expedición del DNI, deberán presentar una fotografía reciente con menos de dos años de antigüedad, en color y sobre fondo blanco.

Además, deben portar la partida de nacimiento literal en la que conste que se pide solo a efectos de la obtención del DNI y el volante de empadronamiento.

En cuanto a los menores de edad y personas con discapacidad, deben estar acompañados por uno de los padres o tutores con el Documento Nacional de Identidad en vigor.

Para las renovaciones se exigen los mismos requisitos y, en caso de cambios, se requiere la documentación que los acredite.

Para el pasaporte se piden los mismos aspectos, además del DNI en vigor. En caso de querer renovar o duplicar un pasaporte vigente, se debe presentar el mismo.

En el caso de menores o personas con discapacidad se debe acreditar el parentesco o la condición de tutor con documentación oficial o, en caso de que no tenga DNI, aportar su partida de nacimiento literal.

Además, en ambos casos, deben ir acompañados por los dos padres o todos los tutores con sus documentos en vigor.

Las tasas de expedición son de 12 y 30 euros para el DNI y el pasaporte, respectivamente. Coste al que las familias numerosas quedan exentas presentando el título.

Desde el Concello de Valga informan que «el dinero debe llevarse en efectivo y, a poder ser, la cantidad justa para evitar problemas con el cambio».