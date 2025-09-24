Trabanca Badiña festeja a San Miguel con misas, gastronomía y música

El barrio vilagarciano de Trabanca Badiña se prepara para tres días de fiestas en honor a San Miguel. Finalmente, los vecinos podrán disfrutar de un amplio programa con oficios religiosos, música y gastronomía, a pesar de que este año no hubo comisión de fiestas como tal.

Este verano, cinco miembros de la asociación de vecinos decidieron a título particular ir por las casas y pedir un donativo voluntario de 10 euros en cada una para poder organizar una misa, la procesión y una sesión vermú el día grande de San Miguel. Pero cuando empezaron a recorrer las casas del barrio se encontraron con que muchas familias les daban más que esos 10 euros que ellos pedían. Así, a medida que los cinco voluntarios iban reuniendo más fondos gracias a la solidaridad de sus vecinos se animaron a ampliar las actividades.

La primera jornada festiva es el sábado, 27 de septiembre. Ese día, se celebra un «serán» en el parque del Doutor Carús, a partir de las 18.00 horas, con actuaciones musicales, y venta de pulpo, empanadas y bocadillos de chorizo. Este «serán» lo organiza y financia directamente la asociación de vecinos, y es una actividad que ya estaba haciendo otros años el colectivo con sus fondos propios.

El domingo, día 28, es cuando empiezan las actividades de las que se han encargado los cinco voluntarios, que cogieron las riendas de las fiestas al ver que este año no había comisión, y que serán posibles gracias a los donativos aportados por los vecinos. «Solo salimos a pedir por Trabanca Badiña y por la calle Blanco Amor», apunta uno de los organizadores.

Así, el domingo por la tarde habrá una fiesta infantil con juegos hinchables y un toro mecánico. Y el día grande es el lunes, 29 de septiembre. Los voluntarios han contratado una alborada con dos grupos, y la misa cantada por la coral Amencer en honor a San Miguel será a las 12 del mediodía, en la capilla. Luego sale la procesión, y habrá una sesión vermú, en la que se repartirá gratuitamente empanada entre los asistentes. Por la noche, a las 21.00 horas habrá concierto con un Dj y un cantante.