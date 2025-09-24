El taller de empleo de Valga aprende sobre orientación laboral

Los participantes del Obradoiro de Emprego juvenil que están desarrollando los concellos de Valga, Moraña y Portas recibieron en los últimos días formación en inserción laboral y técnicas de busca de empleo.

Así, remarcan el objetivo de este proyecto «que los dieciséis jóvenes participantes vean mejorada su empleabilidad y cuenten con mayores oportunidades de acceder al mercado de trabajo», explican.

Este módulo complementario, que se extendió con una duración de quince horas, se impartió en el Aula CeMIT de Valga por medio de una técnica del Plan Integrado de Emprego de los concellos de Moraña, Portas, Campolameiro y Cuntis.

Este grupo de sesiones de orientación laboral ofreció al conjunto de alumnos «información sobre los principales canales de búsqueda de empleo, cómo afrontar una entrevista de trabajo o las pruebas de selección que suelen utilizar las empresas», ofreciéndoles así la posibilidad de adquirir competencias personales y profesionales que faciliten su temprana inserción en el mercado laboral.

La técnica del aula CeMIT, Vanessa Losada, colaboró también en el mencionado módulo. Se encargó de trabajar con los participantes en la elaboración de sus currículums.

Este Obradoiro de Empleo, que llegará a su fin durante el próximo mes de octubre, ha formado a lo largo de todo el año a dieciséis jóvenes de los concellos promotores, Valga, Portas y Moraña, en las especialidades de albañilería y forestales.

Esta iniciativa está cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus dentro del marco del programa FSE+Galicia 2021-2027.