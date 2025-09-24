La solidaridad que nació en pandemia

Fue durante la pandemia cuando el Concello de Meis detectó un importante número de familias que lo estaban pasando muy mal debido al golpe económico que supuso el Covid-19, con despidos y regulaciones de empleo por doquier, pero la propuesta se ha consolidado y se ha convertido en una iniciativa que cubre las necesidades, en estos momentos, de una treintena de familias del municipio. «O canto da Escudeira», el ropero solidario que puso en marcha el Concello y que ubicó en un pequeño espacio situado en el pazo de Escudeiro, ha vuelto a abrir sus puertas para facilitar la adquisición de ropa a esas familias de cara al invierno, familias a las que se irá llamando en los próximos días. Así lo reconoce la alcaldesa de Meis, Marta Giráldez, que destaca la colaboración que han tenido no solo los vecinos de su municipio, sino de otros limítrofes, aportando toda clase de ropa, desde vestimenta a elementos como sábanas o edredones.

Detrás de la apertura de puertas de «O Canto da Escudeira» quedan muchos meses de trabajo por parte de los responsables de Servizos Sociais del Concello meisino, no solo a la hora de recoger la ropa, sino de seleccionar aquella que se encuentra en mejores condiciones, es decir, nueva o apenas usada, lavarla, plancharla y garantizar que llegue a las familias en perfectas condiciones. Una de las características más novedosas de este ropero es que está diseñado prácticamente como una tienda a la que las familias acceden concita previa a una hora determinada y solas, para evitar estigmatizaciones y proteger su privacidad, y pueden elegir la ropa que quieran, tanto la que está expuesta y probarla antes de llevársela. En total serán una treintena de familias las que puedan beneficiarse de esta iniciativa este otoño.

La regidora meisina destaca el trabajo que vienen realizando los integrantes de la concellería de Servizos Sociais, Estela González, pero también, a su predecesora, María Sancho, la impulsora de esta iniciativa y que «pese a haber dejado sus responsabilidades como edil, continúa colaborando con ella».

También ensalzó la colaboración de la gente para nutrir de ropa el ropero, «mostrando una gran solidaridad, ya que mucha de esa ropa que nos llega viene todavía con la etiqueta y, el resto, apenas se ha usado una sola vez; la inmensa mayoría de los que aportan son vecinos de nuestro municipio, pero también nos estamos encontrando con la solidaridad de vecinos de otros municipios limítrofes». Aquellas prendas que ya se encuentran gastadas son desechadas.