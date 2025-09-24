El Puerto de Vilagarcía es el quinto que más crece de España

El Puerto de Vilagarcía está teniendo un buen año en cuanto a tráficos. Un mes más, ha sido el único de toda Galicia que crece en movimiento de mercancías con respecto a 2024, y a 31 de agosto pasado se situaba, de hecho, entre los cinco de toda España con mayor crecimiento porcentual.

Puertos del Estado publicó ayer las estadísticas de tráficos de sus 28 puertos de interés general, entre los cuales se encuentran cinco gallegos: Vilagarcía, Vigo, Marín-Pontevedra, Ferrol-San Cibrao y A Coruña. A 31 de agosto, todos llevan menos tráficos que en los ocho primeros meses del año 2024, excepto el de Vilagarcía.

En la rada arousana, los barcos mercantes cargaron o descargaron en lo que va de año algo más de un millón de toneladas de distintas mercancías (1.028.180 kilos), lo que supone un 7,4 por ciento más que entre enero y agosto de 2024. La comparativa mensual también es positiva: en agosto, se movieron 135.000 toneladas en el Puerto de Vilagarcía, frente a las 107.500 del mismo mes de 2024.

El crecimiento porcentual interanual de Vilagarcía es el quinto mejor de toda España, solo superado por los de Ceuta (25,5 por ciento), Las Palmas (16,7 %), Málaga (15,8 %) y Almería (14,6 %). En el caso de los puertos gallegos, las caídas de tráficos son especialmente significativas en Marín-Pontevedra (14,9 por ciento menos que en 2024) y A Coruña (10,5 por ciento menos).

Otro aspecto a tener en cuenta para valorar el buen año que está teniendo el Puerto de Vilagarcía es que crece en un contexto general de caídas. En el conjunto de España, el movimiento de mercancías en el acumulado de este año ha bajado un 2,3 por ciento, debido a la «debilidad del comercio mundial, derivada de la incertidumbre geopolítica y económica», apuntan desde Puertos del Estado.

Menos barcos

El movimiento de graneles líquidos es el que más creció con respecto a 2024 (un 26 por ciento más), mientras que en caso de los sólidos bajó un 9 por ciento, y el de mercancía general subió casi un 10 por ciento.

La estadística apunta igualmente que en lo que va de ejercicio se han movido casi 70.000 toneladas de tráfico de carga rodada (Ro-Ro), gracias a la «Ruta Ibérica», un servicio semanal con Róterdam operado por tres firmas, entre ellas la vilagarciana P&J Carrasco. El informe también apunta que este año recalaron menos barcos en Vilagarcía (265, frente a los 273 del año pasado por estas fechas) pero a cambio son más grandes y de mayor capacidad.