El PP de Pontecesures tira de ironía contra las actuaciones del Concello

Critican el estado de las calles del municpio

Una de las imágenes que refrendan las quejas populares.

Una de las imágenes que refrendan las quejas populares. / FdV

Hugo de Dios

Pontecesures

El pasado fin de semana el Concello de Pontecesures organizó un paseo de dos kilómetros por el tramo del Camino de Santiago que pasa por su territorio.

Esta actividad se llevó a cabo con el fin de celebrar el centenario del municipio.

Ante esta situación, el Partido Popular de Pontecesures optó por el sarcasmo en sus redes sociales planteando una nueva actividad: «A Ruta das Herbas».

En su comunicado incluyen varias fotografías tomadas en diferentes puntos del municipio en las que se aprecia la falta de cuidado y mantenimiento de las calles cesureñas.

Una galería de doce imágenes que representa el descontento del vecindario en este aspecto.

