Nueva operación contra el tráfico de drogas en O Salnés

La Policía Nacional mantiene desplegado un nuevo operativo contra el tráfico de drogas en la comarca de O Salnés.

Los agentes estuvieron a primera hora de la mañana en Cambados, en las inmediaciones de la avenida de O Salnés, y también estuvieron sobrevolando la zona con el helicóptero. Por el momento no han trascendido más datos y fuentes oficiales únicamente confirman que existe un dispositivo en marcha.

Esta actuación llega solo tres semanas después de otra contra el narcotráfico realizada en Arousa y que supuso la desarticulación de un grupo con base en O Salnés y dedicado a importar cocaína de Latinoamérica, oculta en piel bovina.