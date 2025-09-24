Nueva operación contra el tráfico de drogas en O Salnés
Los agentes estuvieron esta mañana en Cambados
Cambados
La Policía Nacional mantiene desplegado un nuevo operativo contra el tráfico de drogas en la comarca de O Salnés.
Los agentes estuvieron a primera hora de la mañana en Cambados, en las inmediaciones de la avenida de O Salnés, y también estuvieron sobrevolando la zona con el helicóptero. Por el momento no han trascendido más datos y fuentes oficiales únicamente confirman que existe un dispositivo en marcha.
Esta actuación llega solo tres semanas después de otra contra el narcotráfico realizada en Arousa y que supuso la desarticulación de un grupo con base en O Salnés y dedicado a importar cocaína de Latinoamérica, oculta en piel bovina.
