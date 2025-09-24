Un mirador para ver la ría y las estrellas en San Martiño

Se diseñó a través del Plan de Sostenibilidade Turística de la Mancomunidade de O Salnés como un activo más de los atractivos de la comarca de O Salnés y las obras para hacerlo realidad han comenzado esta misma semana. La parroquia meisina de San Martiño contará con un nuevo balcón a la ría de Arousa, un mirador que no solo servirá para apreciar las vistas de la ría de Arousa, sino que incluirá una zona de esparcimiento y la posibilidad de convertirse en un punto de observación de estrellas en horario nocturno. El nuevo mirador estará situado en las inmediaciones de la bodega Mar de Frades, en la parroquia de San Martiño.

La actuación que se va a desarrollar en terrenos comunales no solo consistirá en la limpieza de todo el entorno, sino que incluirá la instalación de diferente mobiliario urbano y se espera que pueda estar lista en tan solo unas semanas. La inversión que se está realizando a través del Plan de Sostenibilidade Turística, asciende a unos 40.000 euros. El mirador viene a sumarse a la red de miradores que publicita la Mancomunidade de O Salnés, donde ya se encuentra el que se habilitó en lo más alto del Monte Castrove, un lugar que ofrece unas vistas espectaculares de la desembocadura de la ría de Arousa y de gran parte de O Salnés.