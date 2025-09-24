Meis y Cangas del Narcea plasman una hermandad que surgió del vino

El grupo de gobierno de Meis presentará al próximo pleno, que se celebrará dentro de una semana, el expediente de hermanamiento que le unirá al municipio arousano de Cangas del Narcea. Los dos municipios comenzaron a sellar este acuerdo el pasado mes de enero, durante el encuentro que mantuvieron sus alcaldes, Marta Giráldez por el municipio saliniense y José Luis Fontaniella por parte asturiana, en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) celebrada en Madrid. Durante ese encuentro se remarcó el vínculo que une a ambos municipios a través de sus respectiva ferias del vino, en el caso meisino la de «Meus Viños», que se va a celebrar entre el 18 y el 19 de octubre, mientras que la del municipio asturiano tendrá lugar un fin de semana antes, entre el 11 y 12 de ese mismo mes, bajo el epígrafe Fiesta de la Vendimia.

La intención es darle luz verde a este hermanamiento e ir sellando acuerdos en el futuro que puedan beneficiar a los dos municipios a la hora de promocionar sus vinos y convertirse en destinos turísticos.

Giráldez reconoce que « una de las bases de este acuerdo es que nuestras ferias del vino son muy similares» y anuncia que, en las próximas semanas, tiene previsto acudir a Cangas del Narcea para presentar la feria «Meus Viños», un evento que ha experimentado un importante crecimiento en los últimos años.

No es Cangas del Narcea el único municipio asturiano con el que Meis lleva sentando vínculos desde el pasado mes de enero en Fitur. En aquella feria, Giráldez también se reunió con responsables del municipio de Noroña, en el que también se celebra una Feira dos Callos.