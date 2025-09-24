A Illa lucha contra la presencia de microplásticos en sus arenales

La cofradía de A Illa y la Organización de Produtores (OPP-20) llevan más de un lustro luchando contra la presencia de basura en sus arenales con iniciativas como el proyecto Basura Marina. En esta lucha se han encontrado un nuevo aliado, la Asociación Amicos, que ha colaborado este verano en la limpieza y eliminación de microplásticos de dos arenales que gestiona la entidad, los de Espiñeira y A Canteira.

Juan José Rial Millán, patrón mayor de A Illa, ensalzaba ayer esta colaboración que ha permitido retirar de esas playas unos 80 kilogramos de este tipo de residuo en cada una y asegura que «estamos abiertos a seguir colaborando con esa entidad porque el beneficio para las playas es más que evidente». Millán insiste en la necesidad de realizar este tipo de limpiezas que impulsa Amicos, ya que «la presencia de microplásticos o cristales en las playas puede convertirse en un auténtico problema que debemos evitar».

Otro frente en el que el pósito se encuentra trabajando es en la preservación de un espacio natural como son los islotes Guidoiros. Precisamente hoy está previsto que se celebre una limpieza en uno de los islotes en colaboración con Afundación y la Consellería de Medio Ambiente. En esta limpieza, Millán apunta a que «vamos a trabajar en la retirada de plásticos, especialmente de botellas porque en la última actuación que realizamos en Areoso nos dimos cuenta de que en Pedregoso hay una gran cantidad de recipientes que la marea depositó en el islote». La última vez que acudieron a este entorno para retirar plásticos «sacamos más de 200 kilogramos de botellas de plástico de allí, pero todavía queda una gran cantidad que esperamos reducir con esta intervención, sin descartar regresar en el futuro si fuese necesario».