Expedientan a un agente por dejarse abierta la puerta de un juzgado arousano

Un agente fue sancionado con cinco días de suspensión de sueldo y funciones por haberse dejado abierta la puerta del juzgado que vigilaba. Al terminar su turno salió por un acceso trasero y el compañero que lo relevó por la mañana se dio cuenta.

Quedó así una tarde y una noche y no tuvo mayores consecuencias, pues no se detectaron desperfectos o incidencias, ni personas accediendo o saliendo tras visionar la videovigilancia, pero el funcionario fue considerado autor de una falta grave del cumplimiento de sus obligaciones, de las recogidas en el Reglamento Disciplinario de la Guardia Civil.

Los hechos ocurrieron en unas dependencias judiciales de Arousa en el año 2021 y el agente recurrió la decisión de sus superiores en varias instancias, pero sus alegaciones fueron rechazadas y llegó al Tribunal Militar Central, quien también ha desestimado su recurso y confirma la sanción.

Apoyada con una jardinera

Según el relato declarado como probado, cuando terminó su jornada laboral, a las 14.30 horas, dejó la puerta principal totalmente abierta y con una jardinera apoyada y salió por una puerta trasera «sin cerrar la principal». El guardia reclamó la nulidad del expediente disciplinario porque no se aportaron las grabaciones de la videovigilancia y consideraba por tanto que no se había presentado prueba de cargo suficiente como para desvirtuar la presunción de inocencia.

Sin embargo, el tribunal considera que la autoridad sancionadora tuvo «suficiente prueba de cargo» para sustentar su acusación al incorporar el testimonio del agente que lo relevó y que examinó las imágenes al día siguiente por la mañana, cuando al ver la situación realizó una inspección ocular y luego visionó las grabaciones, en las cuales vio que no hubo otra persona que manipulase la puerta.

El expedientado también consideraba que hubo una aplicación indebida del Régimen Disciplinario, pero esta sala de justicia militar ratifica la decisión: «Los hechos acreditados constituyen sin duda la falta grave de la “negligencia grave en el cumplimiento de las obligaciones profesionales» que le aplicaron, «dado que la falta de diligencia en el cumplimiento de estas obligaciones afectó al servicio al dejar desprotegidas las instalaciones de la sede judicial con riesgo para los bienes y equipamiento y patrimonio en detrimento del servicio y conculcando las normas y disposiciones de los órganos judiciales que regulan el horario del servicio de atención al público» de esta sede, que era de 10.00 a 14.000 horas por ser festivo.

Así las cosas, confirma la sanción de pérdida de cinco días de haberes con suspensión de funciones que se le impuso al recurrente.