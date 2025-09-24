La cofradía de Cambados solicita traslados de vieira del exterior de la ría a O Galiñeiro

La cofradía de Cambados ha solicitado a la Xunta el traslado de vieira de bancos del exterior de la ría de Arousa al de O Galiñeiro, como se hizo en el pasado. Considera que la medida garantizaría una mejor producción en la campaña que abrirá dentro de un par de meses porque «está comprobado que crece bien y es más fácil la vigilancia» frente al furtivismo.

El patrón mayor, Alejandro Pérez, y su equipo realizaron la petición personalmente a la conselleira de Mar, Marta Villaverde, en una visita que les hizo ayer y en la que analizaron problemáticas, inquietudes y demandas de los socios de todas la gran variedad de artes.

Así, también pusieron sobre la mesa la realización de algún estudio sobre los problemas de crecimiento detectados en la almeja y que también padecen las concesiones de otras cofradías. Según Pérez, los rañeiros le trasladan que hay cría en las cambadesas, pero «tarda mucho en alcanzar la talla comercial. Hay de 34, 36... Pero no de 38 milímetros. De hecho, tras el desove del año pasado se notaba bastante cantidad y contábamos con que a mediados de verano la hubiese alcanzado, pero nada».

Preocupación por el raño

El patrón mayor reconoce que, sin desdeñar los problemas de otros, el sector del marisqueo a flote es el que más les preocupa: «Vive una situación grave y creo que es el que peor lo está pasando».

Con esta agrupación y con el resto se han reunido en las últimas semanas, de cara a preparar la visita de Villaverde, que ayer también estuvo en el punto de control de las mariscadoras de a pie. Así, también abordaron la situación del saco de Fefiñáns que, a pesar de la millonaria obra de saneamiento de hace una década, sigue calificado como zona C, lo cual también se valorará en una próxima reunión con el Intecmar.

El patrón y la conselleira con otras autoridades, ayer en Cambados. / FdV

Además de la situación del cerco, respecto a las embarcaciones más pequeñas y los paros a los que se ven obligadas ante los problemas con el xurel, así como otras preocupaciones del pósito o la marcha de las obras de la lonja. De hecho, desde Mar destacaron que ha destinado 1,7 millones de euros a esta institución a través de diferentes ayudas.

Y en cuanto a la vieira, Pérez explicó que la petición surge porque los bancos exteriores, del noroeste, y en los que siempre «había mucho recurso» están apareciendo «casi vacíos» en las últimas campañas. Así que considerarían positivo hacer traslados a la zona más interior, la IV, como se hizo en años anteriores.

El patrón espera que la Xunta estudie sus propuestas y calificó la reunión de «positiva».

La conselleira destacó la «importante labor» de la entidad y estuvo acompañada por la directora de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles V. Suárez, y el alcalde cambadés, Samuel Lago, entre otras autoridades.