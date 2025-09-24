El club de lectura Marcapasos está de vuelta con veinte plazas

La Biblioteca Municipal Rosalía de Castro acogerá un nuevo curso del club de lectura Marcapasos. Los vilagarcianos lanzan 20 plazas cuyas inscripciones estarán disponibles a partir del próximo lunes. Se seguirá el orden de entrega de las solicitudes que se pueden recoger en el propio centro.

En su décimo aniversario, contarán con diez sesiones de debate en las dependencias del Auditorio Municipal. En la primera jornada «el grupo elegirá las obras literarias con las que trabajarán a lo largo del curso», sostienen. Las lecturas serán solicitadas a la Biblioteca de Galicia y a la Biblioteca Fórum de A Coruña.