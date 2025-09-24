Las citas en San Roque se demoran hasta quince días

El gerente del área sanitaria Pontevedra-O Salnés reconoció ayer las demoras que se están produciendo en las citas de algunos médicos en el centro de salud de San Roque, Vilagarcía, y lo atribuyó a que todavía hay algunos profesionales de vacaciones y a que no hay médicos suficientes en el paro para sustituirlos a todos.

«No es un problema de no querer, es que no hay médicos en el paro con la especialidad de medicina de familia y comunitaria», resaltó Flores. Por ello, apuntó que en la medida de lo posible se está tratando de resolver la situación mediante las sustituciones entre compañeros y que se espera recuperar la normalidad, cuando todos los médicos vuelvan a sus puestos. Flores reconoció que, en estos momentos, hay citas para determinados médicos que pueden dilatarse más de dos semanas, y que la primera fecha libre para hacer una analítica de sangre es el 8 de octubre.