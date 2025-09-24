La CIG, sobre Coinba: «Hay un cierre patronal encubierto, pero evidente»

Hace tiempo que el sindicato CIG defiende que la actividad fabril en Coinba ha cesado por completo, y que está luchando porque la Justicia ordene el pago de las nóminas pendientes a los indefinidos y la rescisión del contrato de las trabajadoras fijas-discontinuas, para que estas puedan «cerrar este capítulo de su vida laboral» y buscar otro empleo. Ayer, la portavoz sindical Mar Vila compareció ante la histórica industria de Vilaxoán junto a un grupo de trabajadores para dar más pruebas de su tesis.

La Confederación Intersindical Galega (CIG) sostiene que hace unos días la empresa trasladó fuera de la propiedad sin previo aviso los vestuarios portátiles que estaban utilizando una parte de las operarias, hasta el extremo de que, «algunas trabajadoras tenían pertenencias suyas dentro de esos vestuarios y ahora no saben si las podrán recuperar», en palabras de Mar Vila.

En segundo lugar, la CIG sostiene que si bien hasta antes del verano, la propiedad intentaba dar la apariencia de que se estaba trabajando, y en la nave estaba presente un encargado y el personal de oficinas, ahora está cerrada a cal y canto. «Las oficinas están cerradas desde hace semanas», sostiene la portavoz sindical.

Por todo ello, desde la CIG creen que poco más queda para demostrar que la falta de actividad de la histórica Coinba «es un cierre patronal encubierto, pero evidente», y de que «no hay previsión alguna por parte de la empresa de retomar la actividad».

La CIG ha asesorado ante la Justicia a trabajadores indefinidos que tenían nóminas sin cobrar, y ha ido ganando los juicios. En algunos casos, las deudas eran de hasta cinco mensualidades. Ahora, el sindicato está pendiente de la celebración del juicio por las fijas-discontinuas, que en este momento tienen una relación laboral con una empresa que no cuenta con ellas. «En todo 2025, no les dieron ni un solo día de trabajo».

Compañía Industrializadora de Bacalao (Coinba) se creó en 1899 como salazón bajo la denominación Andrés Rodríguez de Dios Hijo, y posteriormente se reconvirtió en 1961 para la transformación de bacalao, pescado con el que alcanzó una gran fama.

Pero en 2020 entró en concurso, y terminaría en manos de una sociedad vinculada al controvertido grupo Vinova. En la actualidad pertenece a la Corporación Vasiliev, con sede en Pozuelo de Alarcón (Madrid), y según la CIG la actividad está en punto muerto desde finales de 2024.