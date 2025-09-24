Cernadas celebra sus fiestas este sábado para decir adiós al verano
Valga
Valga celebra este sábado las fiestas de Cernadas-Setecoros. La comisión de fiestas San Campio das Cernadas dará comienzo a la celebración desde las nueve de la mañana con el tradicional lanzamiento de bombas.
A las 10.00 y a las 13.00 horas se llevarán a cabo las misas rezada y solemne, respectivamente. A continuación habrá una alborada a cargo de la banda municipal de Valga.
La sesión vermú será amenizada también por la mencionada agrupación musical y, para la noche, se espera una verbena con discoteca móvil a cargo de Kubo y Dj Blas desde las 22.00 horas.
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El festival Son do Mar sonará desde Meaño
- O Grove, en estado precario en vísperas de la Festa do Marisco y el Foro La Toja
- Este es el programa de la 62 Festa do Marisco de O Grove
- Una vecina de Renza denuncia desde hace años los ruidos de la terraza de un bar
- Vivir de alquiler en Vilagarcía: seguros de impago, avales y 700 euros de media
- La ría de Arousa termina la campaña estival con la mitad de marisco que hace tres años
- Detienen por violencia de género a un hombre con antecedentes en Vilagarcía
- A Lanzada también es para el otoño