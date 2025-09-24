Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cernadas celebra sus fiestas este sábado para decir adiós al verano

Hugo de Dios

Valga

Valga celebra este sábado las fiestas de Cernadas-Setecoros. La comisión de fiestas San Campio das Cernadas dará comienzo a la celebración desde las nueve de la mañana con el tradicional lanzamiento de bombas.

A las 10.00 y a las 13.00 horas se llevarán a cabo las misas rezada y solemne, respectivamente. A continuación habrá una alborada a cargo de la banda municipal de Valga.

La sesión vermú será amenizada también por la mencionada agrupación musical y, para la noche, se espera una verbena con discoteca móvil a cargo de Kubo y Dj Blas desde las 22.00 horas.

