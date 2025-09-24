Cernadas celebra sus fiestas este sábado para decir adiós al verano

Valga celebra este sábado las fiestas de Cernadas-Setecoros. La comisión de fiestas San Campio das Cernadas dará comienzo a la celebración desde las nueve de la mañana con el tradicional lanzamiento de bombas.

A las 10.00 y a las 13.00 horas se llevarán a cabo las misas rezada y solemne, respectivamente. A continuación habrá una alborada a cargo de la banda municipal de Valga.

La sesión vermú será amenizada también por la mencionada agrupación musical y, para la noche, se espera una verbena con discoteca móvil a cargo de Kubo y Dj Blas desde las 22.00 horas.