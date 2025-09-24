Cambados proyecta más recortes en el presupuesto de 2026 tras el fiasco del IBI

El cuatripartito de Cambados está preparando un presupuesto de 2026 que incluirá más recortes de los anunciados en verano para ajustar las deficitarias cuentas, después de que el socio de Pode se negara a subir el IBI. También anuncia una mayor vigilancia en la recaudación de otros gravámenes para evitar evasión fiscal.

El plan económico financiero aprobado en mayo incluía medidas como la rebaja del gasto en un 5% en las concejalías y la elección de la urbana como el impuesto a subir para incrementar la recaudación en 500.000 euros y teniendo en cuenta que el tipo impositivo está bajo (el mínimo es de 0,40)

Así las cosas, si ya había previsión de apretarse el cinturón para rebajar el gasto «no prioritario» en 800.000 euros entre este año y el próximo; reduciendo el coste de Festa do Albariño y prescindiendo de eventos como Cambados Histórica, la Urban Feira o no contratar refuerzos de limpieza… Ahora meterá la tijera en otras cosas y el margen es muy escaso, porque el 90% del dinero se va en gasto corriente y salarios.

Detalles

El alcalde, Samuel Lago, garantiza que no tocarán los servicios esenciales y también asegura que ningún recorte podrá sustituir la subida del IBI planteada en el informe, pasándolo del 0,46 al 0,62. ¿Y qué queda entonces?: «Tenemos que jugar las cartas que tenemos y habrá que hacer recortes sí o sí en actividades y algunas prestaciones de servicios como, por ejemplo, en la mejora de viales o en ayudas donde la participación del Concello era alta; tendremos que reducirla».

Todo se concretará en la previsión económica para 2026 que ya está bastante avanzada y que esperan aprobar antes de finalizar el año –están funcionando con la prorrogado de 2024–. Los gastos están prácticamente computados y ahora están determinando los ingresos para alcanzar el equilibrio de las cuentas, que cerraron el ejercicio pasado con un déficit de 600.000 euros.

«Va a afectar a todas las concejalías y todos somos conscientes y sufridores», añadió el regidor sin entrar a valorar demasiado el rechazo de José Ramón Abal Varela a apoyar la subida de la urbana: «Es un tema de mayorías, tendremos que jugar las cartas que tenemos».

Las cuentas notarán cierto alivio porque aumenta algo la recaudación por licencias urbanísticas, la aportación del Estado (PIE)… Y aunque descartan subir otros impuestos, advierten que estarán «más vigilantes ante posibles casos de evasión fiscal». Sucederá en el caso de las obras, para que «no se declaren importes inferiores al valor real de los proyectos», explicó. Una experiencia anterior, con un plan provincial con vigilancia de campo incluida, había aumentado la recaudación «considerablemente». No obstante, tendría un límite, así que no es la solución, según Lago, que también responde así a una propuesta del PP.

Baja presión fiscal

Cambados tiene una presión fiscal de las más bajas. Según los técnicos, su recaudación por impuestos indirectos está por debajo de la media estatal de otros ayuntamiento de su rango poblacional.

Pero también un problema de financiación que «tenemos todos los Concellos, porque los ingresos aportados por la Xunta y el Estado son pequeñísimos y el gasto se ha incrementado una barbaridad. En el SAF gastamos 700.000 euros más que hace tres años, la subida del canon de Sogama, energía, mantenimiento de colegios, la asunción del déficit de servicios como el de la basura –el recibo ciudadano no llega–...», enumeró el alcalde.

Así las cosas, el socialista se une a las voces de otros, reclamando que el gobierno autonómico suba el pago de Axuda no Fogar y, de hecho, su socio de Somos lleva al pleno de mañana una moción al respecto y «si lo sufragara todo, ya arreglaríamos».

Cabe recordar que en el plan económico, los técnicos exponen que la capital del albariño casi vive de esas aportaciones de administraciones superiores y «no tiene prácticamente capacidad para ejecutar inversiones, estando la ejecución condicionada por la obtención de recursos de otras administraciones ».