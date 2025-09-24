«Atrezzo» estrena la muestra de teatro de O Piñeiriño
La asociación vecinal Breogán ofrece cuatro funciones a partir de este domingo
La asociación vecinal Breogán trae por primera vez a O Piñeiriño una muestra de teatro aficionado en el Centro Cultural Breogán. Esta celebración cultural brindará la oportunidad de presenciar a cuatro grupos representativos del panorama gallego.
Los participantes son: Atrezzo Teatro, de O Porriño, Abázcaro, un grupo local, Fauna 113 Teatro, originario de Vigo, y Chumpá Teatro, que llegarán desde Cuntis.
Las funciones comienzan este mismo sábado 27 a las 20.00 horas. Atrezzo Teatro abrirá la muestra con su obra «Silencio». El próximo sábado 4 de octubre, esta vez a las 21.00 horas, será el turno de Abázcaro con «Aquí as fabas, a caldeiradas!». El siguiente fin de semana a las 20.00 horas subirán a las tablas, primero Fauna 113 Teatro con «Os veciños do lado» el sábado y el domingo cerrará el ciclo Chumpá Teatro con «Sombras na noite».
Todas las actuaciones se llevarán a cabo en el Centro Cultural Breogán y tendrán entrada inversa, es decir, que se puede ofrecer una aportación voluntaria a la salida de las funciones.
Este método lo realizan «con el objetivo de garantizar acceso a la cultura y apoyar el trabajo de las agrupaciones aficionadas», explican desde la organización.
La iniciativa se enmarca en la labor de difusión y coordinación que la Federación Galega de Teatro Afeccionado (Fegatea) desarrolla promoviendo itinerarios, festivales y circuitos que acercan el teatro a diferentes municipios y barrios.
«No hay cultura sin semilla y queremos que esta muestra marque un antes y un después para el barrio, queremos el centro lleno de teatro, de música y de danza», expresan desde la asociación.
Anuncian que el escenario con su equipo de sonido «está para quien lo pida». Abázcaro lleva tiempo usando las instalaciones y ya encadenan dos llenos con dos obras estrenadas y «están a una semana de lograr un tercero en esta muestra», aseguran.
«Queremos que sea un escaparate para el talento local»
Esta muestra en O Piñeiriño «quiere ser un espacio de encuentro intergeneracional y un escaparate para el talento local», cuentan, «al mismo tiempo que conecta al público con la oferta del teatro aficionado gallego», completan desde la asociación. Animan a todo el vecindario y visitantes a «asistir y colaborar con las aportaciones voluntarias para mantener vivas estas actividades culturales» para enriquecer el barrio.
Suscríbete para seguir leyendo
- El festival Son do Mar sonará desde Meaño
- O Grove, en estado precario en vísperas de la Festa do Marisco y el Foro La Toja
- Este es el programa de la 62 Festa do Marisco de O Grove
- Una vecina de Renza denuncia desde hace años los ruidos de la terraza de un bar
- Vivir de alquiler en Vilagarcía: seguros de impago, avales y 700 euros de media
- La ría de Arousa termina la campaña estival con la mitad de marisco que hace tres años
- Detienen por violencia de género a un hombre con antecedentes en Vilagarcía
- A Lanzada también es para el otoño