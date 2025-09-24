Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

«Atrezzo» estrena la muestra de teatro de O Piñeiriño

La asociación vecinal Breogán ofrece cuatro funciones a partir de este domingo

El grupo Atrezzo Teatro dará comienzo a varias semanas de teatro en O Piñeiriño. / FdV

Hugo de Dios

Vilagarcía

La asociación vecinal Breogán trae por primera vez a O Piñeiriño una muestra de teatro aficionado en el Centro Cultural Breogán. Esta celebración cultural brindará la oportunidad de presenciar a cuatro grupos representativos del panorama gallego.

Los participantes son: Atrezzo Teatro, de O Porriño, Abázcaro, un grupo local, Fauna 113 Teatro, originario de Vigo, y Chumpá Teatro, que llegarán desde Cuntis.

Las funciones comienzan este mismo sábado 27 a las 20.00 horas. Atrezzo Teatro abrirá la muestra con su obra «Silencio». El próximo sábado 4 de octubre, esta vez a las 21.00 horas, será el turno de Abázcaro con «Aquí as fabas, a caldeiradas!». El siguiente fin de semana a las 20.00 horas subirán a las tablas, primero Fauna 113 Teatro con «Os veciños do lado» el sábado y el domingo cerrará el ciclo Chumpá Teatro con «Sombras na noite».

Todas las actuaciones se llevarán a cabo en el Centro Cultural Breogán y tendrán entrada inversa, es decir, que se puede ofrecer una aportación voluntaria a la salida de las funciones.

La función «Silencio» estrenará la muestra en el centro. / FdV

Este método lo realizan «con el objetivo de garantizar acceso a la cultura y apoyar el trabajo de las agrupaciones aficionadas», explican desde la organización.

La iniciativa se enmarca en la labor de difusión y coordinación que la Federación Galega de Teatro Afeccionado (Fegatea) desarrolla promoviendo itinerarios, festivales y circuitos que acercan el teatro a diferentes municipios y barrios.

«No hay cultura sin semilla y queremos que esta muestra marque un antes y un después para el barrio, queremos el centro lleno de teatro, de música y de danza», expresan desde la asociación.

Anuncian que el escenario con su equipo de sonido «está para quien lo pida». Abázcaro lleva tiempo usando las instalaciones y ya encadenan dos llenos con dos obras estrenadas y «están a una semana de lograr un tercero en esta muestra», aseguran.

«Queremos que sea un escaparate para el talento local»

Esta muestra en O Piñeiriño «quiere ser un espacio de encuentro intergeneracional y un escaparate para el talento local», cuentan, «al mismo tiempo que conecta al público con la oferta del teatro aficionado gallego», completan desde la asociación. Animan a todo el vecindario y visitantes a «asistir y colaborar con las aportaciones voluntarias para mantener vivas estas actividades culturales» para enriquecer el barrio.

