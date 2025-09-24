La asociación Albor organiza una excursión a Vigo y Portugal
Valga
La asociación de mujeres rurales Albor celebrará el Día Internacional de la Mujer Rural con un itinerario de lo más completo para sus socias.
El próximo 11 de octubre, la agrupación valguesa visitará la feria de Vila Nova de Cerveira por la mañana. Más tarde pararán a comer y visitar la fortaleza de Valença al mediodía.
Ya por la tarde completarán la jornada de viaje en Vigo asistiendo al Museo Quiñones de León y sus jardines. Antes de regresar a Valga, darán un paseo por el monte del Castro, también la ciudad olívica.
La salida será a las 8.30 horas y el precio de la excursión será de 35 euros por socia.
