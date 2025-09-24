El asilo de Cambados será un hotel

El asilo de Cambados se convertirá en un hotel de primer nivel. Así se lo ha trasladado el nuevo dueño al alcalde, en la reunión mantenida esta mañana. También que el culto de la capilla de la Valvanera se mantendrá y los vecinos podrán seguir usándola para sus oficios.

Asimismo, desde Iberus Capital Investment Group SL quisieron destacar que «son una empresa familiar, no son ningún fondo de inversión», expuso Samuel Lago.

Según el regidor, aprovechando las particularidades del también pazo de Montesacro, quieren poner en marcha un proyecto de «alto valor añadido y que genere riqueza y empleo en la zona, además de ser diferente a otros hoteles que pueda haber en la zona, ofreciendo además de alojamiento un lugar para eventos, congresos...».

El alcalde les recordó que para ejecutar una iniciativa de este tipo es necesario tramitar una modificación de las normas urbanísticas, pues el suelo de la propiedad de 2.000 metros cuadrados, ubicada en pleno centro de San Tomé, está catalogado como de uso asistencial. Con lo cual, sería preciso realizar un estudio de detalle que «tendrá que hacerse mediante la vía del convenio urbanístico y le planteamos que, de este modo, nos quedaríamos sin una parcela de uso asistencial en Cambados y no hay otra en este momento, así que debe haber algún mecanismo de compensación en ese convenio».

También abordaron la situación de la capilla y según Lago, Iberus Capital Investment Group SL se ha comprometido a «ceder gratuitamente el uso mediante un contrato de arrendamiento con la Iglesia o el Arzobispado». Asimismo mostraron su compromiso con la conservación patrimonial del pazo, que tiene protección integral.

Ahora estudiarán el proyecto para «ver de qué manera se puede articular para que redunde en beneficio del pueblo», expone Lago. Pues «ya que no puede ser una residencia tendremos que buscar la manera de garantizar que sea un proyecto bonito, sostenible y que genere empleo y riqueza y solo si es así, va a contar con el apoyo del Concello de Cambados», concluyó el primer edil.