Abogados y procuradores arousanos acuden a la protesta de mutualistas

Abogados y procuradores arousanos acudirán a la manifestación de mutualistas que está convocada para este sábado en Madrid. Se trata de una protesta a la que se han sumado, además de los profesionales ya citados, arquitectos, ingenieros o químicos.

La manifestación tiene por lema «Pasarela 1×1 para todos», y los mutualistas pretenden que se les reconozca todo el tiempo cotizado en las mutuas al acceder al régimen especial de autónomos (RETA). «En estos momentos, estamos viendo compañeros que se jubilan con pensiones de 400 o 500 euros al mes, menos que una no contributiva», apunta una letrada arousana que respalda la protesta.

El Colegio de Abogados de Pontevedra respalda la iniciativa, y ha ofrecido una ayuda de 50 euros a cada colegiado que asista a la manifestación de Madrid, para los gastos derivados del desplazamiento. La concentración comenzará a las 11.30 horas en Plaza de España y la marcha recorrerá posteriormente algunas de las principales arterias de Madrid, como Gran Vía, calle Alcalá, Plaza de Cibeles, Paseo del Prado y Plaza de las Cortes, concluyendo a las dos de la tarde frente al Congreso de los Diputados.

Precisamente, el Congreso ya admitió a trámite una Proposición de ley para regular la pasarela al RETA de los mutualistas, pero las organizaciones convocantes sostienen que «el proceso permanece bloqueado por las sucesivas ampliaciones del plazo de enmiendas», por lo que los colectivos exigen «el fin de las prórrogas parlamentarias que bloquean esta pasarela». Los profesionales arousanos consultados apuntan que, pese a pagar los mismos impuestos que asalariados o autónomos, tienen menos derechos que ellos.

«Las pulseras contra el maltrato fallan desde hace tres o cuatro años»

Los abogados arousanos también se han referido al reciente escándalo por el defectuoso sistema de protección de mujeres maltratadas mediante los dispositivos de pulseras. «Llevan fallando desde hace tres o cuatro años», señala una letrada.Esta profesional apunta, por ejemplo, que en muchos casos la pulsera no detecta la situación exacta del maltratador. «La víctima lo está viendo a diez metros, y cuando llama para denunciar la situación, le responden que el maltratador está a un kilómetro de distancia». La abogada también señala que ya se han dado casos de agresores a los que se le perdió la pista durante días enteros porque no cargaron la pulsera o salieron sin ella, con el evidente peligro que eso puede suponer para la víctima.«Si el dispositivo no funciona, al agresor también le salta una alerta en la pantalla y eso es darle una información con la que puede hacer mucho daño», añade. Los agentes que trabajan en la violencia de género advierten de que el mal funcionamiento de este sistema facilita situaciones de acoso, y que «la violencia psicológica y la inseguridad que se le causa a la víctima son terribles».